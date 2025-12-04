Menu
POLÍTICA

Jerônimo contrata empréstimos de R$ 2 bi para obras estratégicas da Bahia

Contratação foi sancionada pelo governador nesta quinta-feira, 4

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

04/12/2025 - 11:40 h
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou nesta quinta-feira, 4, a contratação do novo pedido de empréstimo no valor de R$ 2 bilhões, dois dias após autorização da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em sessão que contou obstrução da bancada de oposição.

O crédito será adquirido com o Banco do Brasil, e conta com o aval da União. O montante bilionário será destinado para investimentos estratégicos no estado previstos no Plano Plurianual e nos Orçamentos anuais.

A nova contratação consta no Diário Oficial do Estado (DOE), publicado na manhã de hoje.

Áreas prioritárias de investimento

Os R$ 2 bilhões serão destinados a cinco frentes principais de trabalho, focadas em infraestrutura e mobilidade:

  • Mobilidade Urbana e Interurbana: projetos para melhorar o trânsito e a conexão entre cidades.
  • Infraestrutura Urbana: obras estruturantes dentro das cidades.
  • Infraestrutura Hídrica: investimentos em abastecimento de água e saneamento.
  • Infraestrutura Viária: construção e recuperação de rodovias e estradas.
  • Edificação Pública: novas construções ou reformas de prédios e equipamentos estaduais (escolas, hospitais, etc.).

Recorde de empréstimos: investimentos estratégicos

Essa é a 22ª solicitação de empréstimo por parte do governo Jerônimo Rodrigues (PT), que chegou ao total de R$ 26 bilhões, entre aprovados e pendentes de votação na Alba.

