Jerônimo contrata empréstimos de R$ 2 bi para obras estratégicas da Bahia
Contratação foi sancionada pelo governador nesta quinta-feira, 4
Por Gabriela Araújo
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou nesta quinta-feira, 4, a contratação do novo pedido de empréstimo no valor de R$ 2 bilhões, dois dias após autorização da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em sessão que contou obstrução da bancada de oposição.
O crédito será adquirido com o Banco do Brasil, e conta com o aval da União. O montante bilionário será destinado para investimentos estratégicos no estado previstos no Plano Plurianual e nos Orçamentos anuais.
A nova contratação consta no Diário Oficial do Estado (DOE), publicado na manhã de hoje.
Áreas prioritárias de investimento
Os R$ 2 bilhões serão destinados a cinco frentes principais de trabalho, focadas em infraestrutura e mobilidade:
- Mobilidade Urbana e Interurbana: projetos para melhorar o trânsito e a conexão entre cidades.
- Infraestrutura Urbana: obras estruturantes dentro das cidades.
- Infraestrutura Hídrica: investimentos em abastecimento de água e saneamento.
- Infraestrutura Viária: construção e recuperação de rodovias e estradas.
- Edificação Pública: novas construções ou reformas de prédios e equipamentos estaduais (escolas, hospitais, etc.).
Recorde de empréstimos: investimentos estratégicos
Essa é a 22ª solicitação de empréstimo por parte do governo Jerônimo Rodrigues (PT), que chegou ao total de R$ 26 bilhões, entre aprovados e pendentes de votação na Alba.
