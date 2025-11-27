Empréstimos, obstrução na Alba e cheque em branco para Bruno

Plenário da Alba - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

O jogo político baiano vivencia um momento que expõe com absoluta clareza uma máxima política: quem está do meu lado é santo, quem é contra é o diabo, quem muda de lá para cá é regenerado e quem muda de cá para lá é degenerado.

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ontem, foi palco de uma dessas situações. Havia um acordo entre as lideranças do governo e da oposição de que não se pedia verificação de quórum no primeiro expediente, a parte inicial das sessões, mas o deputado Sandro Régis (UB) pediu e derrubou a sessão.

Pediu porque desde cedo os oposicionistas anunciaram a realização de obstrução, aquilo em que tudo se faz para atrasar o andamento, por conta de três novos pedidos de empréstimos de Jerônimo. Em dois, um de R$ 650 milhões no BB e outro de R$ 300 milhões na Caixa, se aprovaria a tramitação em urgência. Em outro, de R$ 2 bilhões no BB, a urgência já valendo, seria a aprovação em si.

LÁ E CÁ – A questão é que a oposição critica e ataca a mesmíssima coisa que faria se governo fosse. Na Câmara de Salvador, por exemplo, quando o prefeito Bruno Reis (UB) pede empréstimo, os vereadores da oposição disparam: “Estão dando cheque em branco a ele”.

Na Alba, até aliados de Sandro, como Samuel Júnior (Republicanos), não gostaram e até bateram boca. Rosemberg Pinto (PT), o líder do governo, queixou-se: “Quebraram um acordo que vigora há seis anos. Atingirá a todos”. Ou seja, isso vai obrigar os deputados a chegarem cedo. E a presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), sintetizou tudo numa frase: “Faz parte do jogo”.

E eis que a Ceasinha do Ogunjá vive um tempo de ‘bandido zero’

E eis que a Ceasinha do Ogunjá vive um tempo de ‘bandido zero’. Luiz Ribeiro, há mais de 40 anos comerciante da Ceasinha do Ogunjá, despachou um cliente e quando foi levar as compras de frutas no carro, o dito cujo exclamou: – Ai, que vacilo. Eu esqueci o carro aberto! E Luiz, sorrindo: – Amigo, fique tranquilo que aqui é ‘bandido zero’!

Primeiro chegou aqui a Delegacia de Furtos e Roubos, depois foi chegando outra, mais outra e desde maio que nós temos 13. Em matéria de segurança na área, é uma maravilha. O índice de ocorrências é nenhum!

A Ceasinha está na espera do início da recuperação da estrutura, ainda hoje escorada, providência que os comerciantes cobram. Mas tanto na parte em que ficam as delegacias quanto na outra ponta, onde está a Cesta do Povo, não há problemas. A questão está no miolo, onde ficam os comerciantes.

Feira ganha um hospital

Jerônimo autoriza, hoje, a celebração de convênio para a construção do Hospital Baiano de Oncologia, em Feira de Santana.

O acordo, firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e a Santa Casa de Misericórdia feirense, vai ampliar, de forma significativa, a rede de atendimento oncológico na região.

Hoje, a grande referência oncológica na Bahia é o Aristides Maltez, mas aos poucos a rede vai se ampliando.

Aristides inaugura nova torre com Rui e Padilha lá

Hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer, o Hospital Aristides Maltez inaugura (16h) uma nova torre, com as presenças dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Saúde).

A médica Maria Romilda Maltez, presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer, que toca o Aristides, diz que na nova torre vão funcionar vários serviços, o que aumenta a capacidade de atendimento do hospital em 30%.

– Essa torre é um antigo sonho do meu tio, Aristides Maltez Filho, que durante 40 anos presidiu a LBCC. E Rui Costa, quando governador, desapropriou a área de mais de 2,4 mil metros quadrados e doou. Construímos tudo com recursos próprios e doações.

REGISTROS

Bruno Monteiro Gaúcho de Porto Alegre, Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia e presidente do Conselho Estadual de Cultura, já recebeu da Câmara de Salvador o título de Cidadão Soteropolitano. Hoje (15h), recebe o título de Cidadão Baiano, iniciativa da deputada Fabíola Mansur (PSB).

Alinhamento na PM Também amanhã, no Plenarinho (8h às 12h), a Assistência Militar da Presidência da Alba fará a Reunião de Alinhamento da 82ª Companhia Independente da PM-BA (CIPM), a unidade que cuida da área do Centro Administrativo da Bahia.

‘Rei do Pesar’ O deputado Eduardo Salles (PP) apresentou Moção de Pesar de D. Valdina Pereira da Silva. Jornalistas que cobrem a Alba dizem que Eduardo é o Rei do Pesar. Toda semana apresenta pelo menos uma moção, vezes algumas. Sinal de que muito circula pela Bahia afora.

Delícia em pauta Já o deputado Paulo Câmara (PSDB) resolveu soltar bons fluídos por outro viés. Apresentou projeto que transforma o pãozinho delícia em bem imaterial da Bahia. “É uma iguaria genuinamente baiana, criada por Elíbia Portela”.

*Colaborou Marcos Vinicius