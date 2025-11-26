Bruno Monteiro revela que Ouro Negro tem alta procura para Carnaval 2026

Bruno Monteiro - Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

Após a divulgação do resultado provisório do edital Ouro Negro 2026, que deixou 51 blocos e entidades culturais tradicionais como suplentes no Carnaval de Salvador, o secretário estadual de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, comentou as mudanças que podem excluir nomes históricos da festa. Segundo ele, o crescimento do programa e a alta demanda tornam impossível contemplar todas as inscrições, ainda que muitos grupos sejam reconhecidos pela importância cultural.

Apesar das críticas, Bruno Monteiro afirmou que o Ouro Negro segue como o maior programa de valorização da cultura identitária da Bahia. “Temos um orgulho gigante de termos triplicado o Ouro Negro desde que assumimos em 2023. O Carnaval da Bahia não existiria sem os blocos afro, de samba, reggae e matriz africana”, disse.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entidades como Bloco da Saudade, Apaches do Tororó, Ara Ketu, Muzenza, Bankoma, Arrastão do Samba, Mundo Negro e Dandara figuram na lista de suplentes, após a Comissão de Seleção deixar de aplicar o remanejamento de faixas, prática prevista no edital e utilizada nos últimos três anos.

Monteiro argumenta que o crescimento do orçamento também aumenta a procura, dificultando o atendimento a todos os inscritos. “É um edital, não consegue abrigar todo mundo. A mudança de critérios foi construída em diálogo com os movimentos com a sociedade civil com esses blocos. Agora, sempre acontece quando alguém fica de fora, acha que a regra foi feita para o prejudicar. E a gente não trabalha assim. Nós não trabalhamos pensando em atender A ou B. Nós pensamos numa política pública democrática que garanta acesso a todos, completou”, afirmou.

Mudança no remanejamento e possível apoio complementar

O secretário também explicou que o novo modelo não impede que suplentes recebam apoio. “O que mudou é que agora cada cada bloco que não fosse classificado naquela faixa, poderia descer até duas faixas para ser contemplado. Só que, acontece que nenhuma faixa teve sobra de vagas. A procura foi muito grande, bons projetos foram apresentados. Isso não significa que não terá algum tipo de apoio”, disse Bruno.

Bruno Monteiro reforçou que a avaliação do programa não pode ser feita com base na insatisfação de quem não foi contemplado, e sim no impacto geral para a cultura.

“Não podemos medir o sucesso a partir de quem ficou de fora, mas pela política como um todo. O Ouro Negro chega ao maior valor da sua história, com R$ 17 milhões, valorizando nossa identidade no Carnaval de Salvador, nos interiores e nas festas populares”, concluiu