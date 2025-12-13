Governo Federal anuncia liberação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha

DNIT executa reforço na ponte existente e constrói nova travessia ao lado da atual - Foto: Divulgação / DNIT

A travessia sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, caminha para voltar a receber veículos ainda neste mês. Após meses de intervenções e acompanhamento técnico, a previsão é que a ponte seja liberada até o dia 22, prazo que considera as chuvas registradas na região e o estágio final dos serviços executados no local.

Interditada a pelo menos sete meses, a estrutura vem sendo acompanhada de forma permanente por equipes técnicas, com a realização de obras de reabilitação e monitoramento. A atuação faz parte das medidas adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para garantir condições seguras de tráfego em um dos principais corredores rodoviários do estado.

Enquanto os trabalhos não são totalmente concluídos, a ponte segue funcionando com restrições. O tráfego ocorre em sistema de Pare e Siga, autorizado apenas para veículos com até cinco toneladas. Motoristas de veículos mais pesados continuam sendo orientados a utilizar o desvio da Veracel, alternativa adotada para preservar a segurança dos usuários e dos trabalhadores que atuam na obra.

As intervenções na ponte existente incluem o reforço estrutural com a instalação de chapas de aço na parte inferior do tabuleiro. Essa etapa é fundamental para viabilizar, em um primeiro momento, a circulação de ônibus e caminhões de médio porte, com dois eixos e peso de até dez toneladas. Já a liberação para carretas, trucks e outros veículos com três ou mais eixos dependerá dos resultados dos ensaios técnicos e da análise dos dados coletados durante o monitoramento em andamento.

O cronograma divulgado prevê a conclusão do reforço estrutural até a próxima terça-feira, 16. Na quinta-feira, 18, deve ser finalizado o laudo técnico que avaliará a capacidade de carga da ponte. A sinalização com o novo limite de peso está programada para o dia 20 de dezembro, antecedendo a abertura total ao tráfego, estimada para ocorrer até o dia 22.

Além das ações emergenciais, o DNIT também executa a construção de uma nova ponte ao lado da atual. A futura travessia terá cerca de 510 metros de extensão, com pistas duplicadas, e já conta com obras de fundação em andamento, incluindo a execução de blocos de concreto. A previsão é que a nova estrutura seja concluída em 2026.

Considerada estratégica, a BR-101 corta o país de norte a sul, ligando o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e forma, junto com a BR-116, um dos principais eixos rodoviários do Brasil.