Marcell Moraes quebra silêncio após escândalo de agressão

Ex-deputado Marcell Moraes - Foto: Divulgação | Alba

O ex-deputado Marcell Moraes se pronunciou neste sábado, 13, sobre a suposta agressão a sua então companheira, que resultou na sua condução a uma delegacia. Nas redes sociais, o ex-parlamentar negou a situação.

“Eu não fui preso em hipótese alguma. [...]. Eu estava em relacionamento há 4 anos, e ontem a gente teve uma discussão no carro e pedi para descer do carro. Nesse momento, que ela tentou me puxar, eu acabei caindo e batendo a cabeça no asfalto”, contou ele.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 12, no condomínio de luxo Porto Trapiche, no bairro do Comércio, em Salvador, e foi confirmado pela Polícia Militar (PM).

Durante live, publicada em seu Instagram, o ex-parlamentar ainda afirmou que a situação ganhou repercussão após alarde dos seus sogros.

“Eu sempre tive divergência com os pais delas. Os pais delas não sabiam que a gente estava juntos desde o último retorno, que tem uns três meses. Mas, pelo estado dela, eu pedi que os pais dela viessem, e ela resistindo, mas sem agressão nenhuma. [...]. Eles acabaram insuflando as coisas sem necessidade alguma. Tinha uma viatura na porta e a gente mesmo chamou”, acrescentou Marcell.

Ele ainda acrescentou afirmando: “Não teve agressão física nenhuma. Ela é uma pessoa muito tímida, mas pode se pronunciar a qualquer momento”.

O ex-deputado confirmou o pagamento da fiança de R$ 30 mil, o qual ele chamou de "calção". "Você dá um calção à Justiça de R$ 30 mil, foi o que a juíza deliberou lá para no final do processo. [...]. Não houve agressão física, houve agressão verbal".

Marcell não agrediu ninguém Marcell Moraes - Ex-deputado estadual

Marcell Moraes é preso em flagrante por agredir mulher

O ex-deputado estadual Marcell Moraes foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 12, depois de agredir e ameaçar de morte uma mulher no condomínio de luxo Porto Trapiche, no bairro do Comércio, em Salvador.

Este não é o primeiro episódio de violência contra à mulher que envolve o ex-parlamentar. Vale ressaltar que ele responde processos na justiça por:

calúnia;

difamação;

outros crimes

De acordo com a Polícia Militar (PM), oficiais da 16ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) para averiguar uma "denúncia de violência contra a mulher, praticada por um homem, em um condomínio residencial, na Av. Lafayete Coutinho, no bairro do Comércio."