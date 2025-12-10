Quatro deputados federais e nosso Binho Galinha estão na berlinda

Deputado estadual Binho Galinha (sem partido) - Foto: Divulgação | Alba

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) deu a louca ontem. Ocupou a mesa diretora da Câmara e bradou: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tiraram à força.

Ele está com o mandato na berlinda, acusado de, em abril do ano passado, ter tirado da Câmara a chutes e empurrões (tudo filmado) Gabriel Castenaro, do MBL, em protesto de motoristas de aplicativos. Diz que a mãe dele foi ofendida.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

É a última novidade destes nossos tempos de extremismo à flor da pele. Glauber Braga é de esquerda, mas também estão na berlinda, em vias de perder o mandato, três direitistas, Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Carla Zambeli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Caso Binho – Eduardo Bolsonaro está caindo por falta. Desde fevereiro, refugiou-se nos EUA e até tentou virar deputado online. Não colou. Carla Zambeli é acusada de ter invadido o sistema do CNJ e forjado um mandado contra o ministro Alexandre de Moraes, além de porte ilegal de arma. Ela está refugiada na Itália.

Alexandre Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e foi condenado a 15 anos de cadeia por participação na articulação do golpe. Correu para os EUA.

Seja como for, é um calamengau nunca visto na história do Brasil. E, cá na Bahia, fora da politicagem, tem o caso do deputado estadual Binho Galinha (Patriota), que está preso por crimes comuns e pode ser cassado por falta. A lei diz que se faltar a um terço das sessões sem justificar, dança. Este ano a Alba teve 104 sessões. Ele faltou em 46.

Segundo Arimatéia, mudaram o perfil da Delegacia do Idoso

Historicamente comprometido com a defesa dos direitos da pessoa idosa, o deputado José de Arimatéia diz não se conformar com um fato, a mudança de perfil da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati), que fica no Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

– Deveríamos ter, pelo menos, quatro delegacias com essa finalidade, mas temos uma que deixou de ser exclusiva, por isso está sobrecarregada com outras questões.

Ele diz que em cidades como Feira de Santana, 2ª maior da Bahia, pendengas relativas a idosos são tratados nas delegacias comuns, por falta de especialização.

– No conjunto da obra, o resultado é catastrófico, tudo relativo ao idoso fica encalhado como coisa de segundo plano. Temos mais de 14 mil processos relativos a idosos simplesmente parados.

Rosemberg quase de volta

O deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, reapareceu na Casa, ontem, 11 dias depois de ter sofrido um acidente na BR-101, nas proximidades de Teolândia, mas ainda não está recuperado.

– Sofri uma fissura na coluna e estou aqui usando um colete e uma cinta, mas devo me afastar por 60 a 90 dias.

Atribuiu o acidente ao motorista de uma caminhonete. Um assessor dele, David, sofreu três fraturas na coluna.

Enfim, Mestre Curió aos 88 anos vira Cidadão Baiano

Jaime Martins dos Santos, nascido em Patos, na Paraíba, em 23 de janeiro de 1937, mas na Bahia desde sempre, onde se tornou um arauto da capoeira na pegada do Mestre Pastinha, o Mestre Curió, aos 88 anos, vai virar Cidadão Baiano. O título tem entrega, hoje, em sessão especial na Alba (10h).

A deputada Olívia Santana (PCdoB), autora da iniciativa, diz que é mais que justo.

– Ele a vida inteira vive da capoeira e se tornou um embaixador da cultura baiana pelo mundo afora. Já recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia, e tenho a honra de oficializar a baianidade que já existe nele a vida toda.

REGISTROS

Ottinho na CCJ

A CCJ da Alba realiza, hoje (10h), a sabatina com o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD), o indicado para a vaga de Antonio Honorato no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Semana que vem, o Plenário votará.

Silêncio em Mulungu

A pequena Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina, viveu um dia de silêncio forçado quinta passada. Foi o enterro de Zé de Lessa, o Veinho, filho da terra e chefe da facção Bonde do Maluco, a BDM. Ele foi morto no Mato Grosso do Sul, o sepultamento foi cá, com aviso: qualquer desrespeito tem preço alto. O comércio fechou.

Luto em SAJ

Já Santo Antônio de Jesus começou a semana de luto. O empresário Honorato da Silva, criador da marca de biscoito Kigoma, morreu em acidente na BR-101, entre Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa. Era uma figura muito conhecida e respeitada na cidade e região.

Contra totalitários

O deputado Diego Castro (PL) apresentou projeto de lei na Alba que proíbe a Bahia de fazer qualquer acordo com países de regime totalitário. Comentário de um colega e amigo dele: “Ele deveria se candidatar a deputado federal. Brasília é o lugar adequado para tratar disso”.

*Colaborou Marcos Vinicius