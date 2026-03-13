Acelen vai ter que explicar aumento no preço dos combustíveis na Bahia

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Carro sendo abastecido em Salvador - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, foi notificada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) pelos consecutivos aumentos nos preços dos combustíveis na Bahia nos últimos 30 dias.

Agora, a companhia terá que prestar esclarecimentos sobre a política adotada, justificar as medidas economicamente, bem como apresentar outros documentos que comprovem os valores.

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Em cinco dias, a emrpesa terá que apresentar informações detalhadas sobre os reajustes aplicados nos seguintes produtos:

Gasolina comum;

gasolina aditivada;

diesel comum;

diesel s-10;

etanol.

O descumprimento das notificações poderá acarretar em sanções administrativas, multas e outras consequências legais.

A medida integra a operação “De olho no preço”, iniciada pelo Procon-BA iniciar, na quinta-feira, 12. A ação visa monitorar e fiscalizar a formação dos preços dos combustíveis.

Desta forma, agentes do Procon estão cruzando os dados da refinaria com os dos postos para identificar se os aumentos repassados à população são abusivos ou carecem de fundamento econômico.



Alta nos preços

A Refinaria de Mataripe oficializou nesta quinta-feira, 12, um novo aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras na Bahia, reajuste que chega a 20% no caso do diesel.

Ao Portal A TARDE, a Acelen detalhou a atualização da tabela de preços praticada na refinaria:

Diesel S500 teve a maior elevação percentual, passando de R$ 4,08 para R$ 4,89 por litro, uma alta de 20%;

Diesel S10 subiu de R$ 4,18 para R$ 4,99, registrando aumento de 19,5%;

Gasolina passou de R$ 3,05 para R$ 3,27 por litro, o que representa um acréscimo de 7,4%.

| Foto: Ilustrativa | Freepik

O que diz a Acelen?

Em nota, a Acelen justifica que a política de preços é baseada em critérios técnicos e variáveis de mercado. Entre os fatores citados estão o custo do petróleo, adquirido a preços internacionais, as oscilações do câmbio e os custos logísticos de frete.