Acelen anuncia aumento de 20% de combustível na Bahia; veja valores

Reflexo dos sucessivos é visível nas bombas dos postos de combustíveis em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Refinaria de Mataripe, administrada pela Acelen, oficializou nesta quinta-feira, 12, um novo aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras na Bahia.

O reajuste, que chega a 20% no caso do diesel, reflete a instabilidade do mercado internacional de petróleo por causa de conflitos bélicos no Oriente Médio e impacta diretamente os custos de transporte e o bolso do consumidor baiano.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Novos valores nas distribuidoras

Ao Portal A TARDE, a Acelen detalhou a atualização da tabela de preços praticada na refinaria localizada em São Francisco do Conde.

O diesel S500 teve a maior elevação percentual, passando de R$ 4,08 para R$ 4,89 por litro, uma alta de 20%.

O diesel S10 subiu de R$ 4,18 para R$ 4,99, registrando aumento de 19,5%.

Já a gasolina passou de R$ 3,05 para R$ 3,27 por litro, o que representa um acréscimo de 7,4%.

O que motiva os aumentos?

A Acelen justifica que a política de preços é baseada em critérios técnicos e variáveis de mercado. Entre os fatores citados estão o custo do petróleo, adquirido a preços internacionais, as oscilações do câmbio e os custos logísticos de frete.

A Acelen afirma que segue práticas internacionais de mercado, com valores que podem variar conforme o cenário econômico global.

Impacto imediato nos postos de Salvador

O reflexo dos sucessivos aumentos na refinaria — este é o terceiro reajuste em menos de dez dias — já é visível nas bombas dos postos de combustíveis em Salvador.

Levantamento realizado pelo Portal A TARDE identificou variações expressivas de preços em diferentes pontos da capital baiana durante esta semana, mesmo antes do reajuste divulgado pela Acelen nesta quinta-feira.

Na avenida Pinto de Aguiar, a gasolina comum chegou a ser comercializada por R$ 7,49. Em outras vias de grande fluxo, como a avenida Juracy Magalhães Júnior, o combustível saltou para R$ 7,13, um aumento de R$ 0,22 em relação ao dia anterior.

Em bairros como Patamares, Pituba e Armação, os valores médios oscilam entre R$ 6,99 e R$ 7,15. A gasolina aditivada já ultrapassa a marca de R$ 7,80 em alguns estabelecimentos.

Registro da alta de preço dos combustíveis em posto de Salvador na terça-feira, 10 | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Cenário internacional e fiscalização

A escalada de preços ocorre em um momento de alta volatilidade no mercado externo.

O preço do barril de petróleo atingiu o patamar de US$ 120, na última segunda, 09, devido ao agravamento de conflitos geopolíticos no Oriente Médio, envolvendo grandes produtores de óleo bruto.

As cotações atuais são

Petróleo Brent (referência internacional): Operando em alta de aproximadamente 9%, cotado entre US$ 100,50 e US$ 101,50.

Petróleo WTI (referência americana): Registrando alta superior a 9%, negociado em torno de US$ 95,80.

Diante da velocidade do repasse desses aumentos ao consumidor final, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O objetivo é investigar a legalidade das práticas comerciais e identificar possíveis abusos nos preços aplicados na Bahia.

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam que o estado apresenta um dos maiores preços médios do país, influenciado pelo modelo de refino privado e pela carga tributária local.