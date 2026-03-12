Menu
DIESEL E GASOLINA

Acelen anuncia aumento de 20% de combustível na Bahia; veja valores

Reflexo dos sucessivos aumentos na refinaria já é visível nas bombas dos postos de combustíveis

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

12/03/2026 - 15:29 h | Atualizada em 12/03/2026 - 15:49

A Refinaria de Mataripe, administrada pela Acelen, oficializou nesta quinta-feira, 12, um novo aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras na Bahia.

O reajuste, que chega a 20% no caso do diesel, reflete a instabilidade do mercado internacional de petróleo por causa de conflitos bélicos no Oriente Médio e impacta diretamente os custos de transporte e o bolso do consumidor baiano.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Novos valores nas distribuidoras

Ao Portal A TARDE, a Acelen detalhou a atualização da tabela de preços praticada na refinaria localizada em São Francisco do Conde.

  • O diesel S500 teve a maior elevação percentual, passando de R$ 4,08 para R$ 4,89 por litro, uma alta de 20%.
  • O diesel S10 subiu de R$ 4,18 para R$ 4,99, registrando aumento de 19,5%.
  • Já a gasolina passou de R$ 3,05 para R$ 3,27 por litro, o que representa um acréscimo de 7,4%.

O que motiva os aumentos?

A Acelen justifica que a política de preços é baseada em critérios técnicos e variáveis de mercado. Entre os fatores citados estão o custo do petróleo, adquirido a preços internacionais, as oscilações do câmbio e os custos logísticos de frete.

A Acelen afirma que segue práticas internacionais de mercado, com valores que podem variar conforme o cenário econômico global.

Leia Também:

O pacote de Lula para segurar preço do petróleo no Brasil após guerra no Oriente Médio
Petróleo atinge valor exorbitante em meio à guerra do Oriente Médio
Aumentos expressivos da gasolina na Bahia devem ser investigados

Impacto imediato nos postos de Salvador

O reflexo dos sucessivos aumentos na refinaria — este é o terceiro reajuste em menos de dez dias — já é visível nas bombas dos postos de combustíveis em Salvador.

Levantamento realizado pelo Portal A TARDE identificou variações expressivas de preços em diferentes pontos da capital baiana durante esta semana, mesmo antes do reajuste divulgado pela Acelen nesta quinta-feira.

Na avenida Pinto de Aguiar, a gasolina comum chegou a ser comercializada por R$ 7,49. Em outras vias de grande fluxo, como a avenida Juracy Magalhães Júnior, o combustível saltou para R$ 7,13, um aumento de R$ 0,22 em relação ao dia anterior.

Em bairros como Patamares, Pituba e Armação, os valores médios oscilam entre R$ 6,99 e R$ 7,15. A gasolina aditivada já ultrapassa a marca de R$ 7,80 em alguns estabelecimentos.

Registro da alta de preço dos combustíveis em posto de Salvador na terça-feira, 10
Registro da alta de preço dos combustíveis em posto de Salvador na terça-feira, 10 | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Cenário internacional e fiscalização

A escalada de preços ocorre em um momento de alta volatilidade no mercado externo.

O preço do barril de petróleo atingiu o patamar de US$ 120, na última segunda, 09, devido ao agravamento de conflitos geopolíticos no Oriente Médio, envolvendo grandes produtores de óleo bruto.

As cotações atuais são

  • Petróleo Brent (referência internacional): Operando em alta de aproximadamente 9%, cotado entre US$ 100,50 e US$ 101,50.
  • Petróleo WTI (referência americana): Registrando alta superior a 9%, negociado em torno de US$ 95,80.

Diante da velocidade do repasse desses aumentos ao consumidor final, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O objetivo é investigar a legalidade das práticas comerciais e identificar possíveis abusos nos preços aplicados na Bahia.

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam que o estado apresenta um dos maiores preços médios do país, influenciado pelo modelo de refino privado e pela carga tributária local.

Por que houve aumento nos preços da gasolina e do diesel na Bahia?

O aumento de preços na Bahia é resultado da instabilidade no mercado internacional de petróleo, impulsionado por conflitos no Oriente Médio. A Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, ajusta os preços com base em custos internacionais e variáveis de mercado.

Quais foram os novos preços do diesel e da gasolina?

O diesel S500 teve aumento de 20%, passando de R$ 4,08 para R$ 4,89 por litro. O diesel S10 subiu 19,5%, agora custando R$ 4,99, enquanto a gasolina aumentou 7,4%, passando a R$ 3,27 por litro.

Qual o impacto dos reajustes nas bombas de combustível em Salvador?

Os reajustes já são visíveis nos postos de Salvador, com a gasolina comum sendo vendida a preços que chegam a R$ 7,49. Os valores variam entre R$ 6,99 e R$ 7,15 em diversos bairros, refletindo o aumento do custo na refinaria.

Como a Acelen justifica seus preços?

A Acelen justifica seus preços com base em critérios técnicos que consideram o custo do petróleo, as oscilações cambiais e os custos logísticos. As práticas seguem normas internacionais e podem mudar conforme o cenário econômico global.

O que está sendo feito para investigar os aumentos de preços?

A Senacon acionou o Cade para investigar a legalidade dos aumentos de preços e identificar possíveis abusos no mercado baiano, dada a rápida elevação dos preços ao consumidor.

x