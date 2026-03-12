Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

O pacote de Lula para segurar preço do petróleo no Brasil após guerra no Oriente Médio

Anúncio foi feito pelo presidente, nesta quinta, 12

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/03/2026 - 14:32 h | Atualizada em 12/03/2026 - 14:54

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente Lula anuncia medidas contra alta do petróleo
Presidente Lula anuncia medidas contra alta do petróleo -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas de enfrentamento para segurar o preço do petróleo em um cenário de instabilidade por conta da guerra no Oriente Médio.

Entre as medidas anunciadas por Lula, está a decisão de não cobrar impostos sobre diesel, a fim de conter um possível risco de desabastecimento do combustível em todo o país.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para isso, o governo zerou o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Além disso, o presidente também confirmou que o Brasil vai passar a taxar a exportação do petróleo, que chegou ao valor de U$ 120 dólares nos últimos dias, em 12%.

"Essa coletiva é uma reparação para o que acontece no Brasil e no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras no mundo. O preço do petróleo está fugindo ao controle, isso significa aumento de combustível, e nos EUA já subiu 20%", disse Lula.

Leia Também:

Petróleo atinge valor exorbitante em meio à guerra do Oriente Médio
Rede de supermercados famosa inicia processo de recuperação extrajudicial
Após caso Master, Banco Central anuncia liquidação de nova fintech

As ações tomadas pelo Governo Lula

  • Não cobrar impostos sobre diesel
  • Zerar o Programa de Integração Social (PIS)
  • Zerar Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
  • Taxar 12% exportação de petróleo

O governo ainda anunciou ações de fiscalização do repasse dos custos no preço final que chegará ao consumidor.

Preocupação

Prestes a deixar o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que também participou da coletiva, afirmou que a maior preocupação, no momento, é o preço do diesel e o risco de desabastecimento.

"A maior pressão vem do diesel, e não da gasolina. É com o diesel que estamos mais preocupados, pelo fato de afetar as cadeias produtivas de forma mais enfática. Escoamento da safra é feito por caminhões a diesel, o plantio é feito com maquinário que usa diesel", afirmou o ministro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil combustíveis Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula anuncia medidas contra alta do petróleo
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Presidente Lula anuncia medidas contra alta do petróleo
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Presidente Lula anuncia medidas contra alta do petróleo
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Presidente Lula anuncia medidas contra alta do petróleo
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x