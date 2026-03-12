POLÍTICA
O pacote de Lula para segurar preço do petróleo no Brasil após guerra no Oriente Médio
Anúncio foi feito pelo presidente, nesta quinta, 12
Por Cássio Moreira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas de enfrentamento para segurar o preço do petróleo em um cenário de instabilidade por conta da guerra no Oriente Médio.
Entre as medidas anunciadas por Lula, está a decisão de não cobrar impostos sobre diesel, a fim de conter um possível risco de desabastecimento do combustível em todo o país.
Para isso, o governo zerou o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Além disso, o presidente também confirmou que o Brasil vai passar a taxar a exportação do petróleo, que chegou ao valor de U$ 120 dólares nos últimos dias, em 12%.
"Essa coletiva é uma reparação para o que acontece no Brasil e no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras no mundo. O preço do petróleo está fugindo ao controle, isso significa aumento de combustível, e nos EUA já subiu 20%", disse Lula.
As ações tomadas pelo Governo Lula
- Não cobrar impostos sobre diesel
- Zerar o Programa de Integração Social (PIS)
- Zerar Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
- Taxar 12% exportação de petróleo
O governo ainda anunciou ações de fiscalização do repasse dos custos no preço final que chegará ao consumidor.
Preocupação
Prestes a deixar o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que também participou da coletiva, afirmou que a maior preocupação, no momento, é o preço do diesel e o risco de desabastecimento.
"A maior pressão vem do diesel, e não da gasolina. É com o diesel que estamos mais preocupados, pelo fato de afetar as cadeias produtivas de forma mais enfática. Escoamento da safra é feito por caminhões a diesel, o plantio é feito com maquinário que usa diesel", afirmou o ministro.
