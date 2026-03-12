Menu
POLÍTICA
Lula x Trump: encontro deve ser adiado e tensão fortalece ala radical

Distanciamento entre presidentes abre margem para retomada de força da ala ideológica

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/03/2026 - 9:27 h | Atualizada em 12/03/2026 - 14:25

Os presidentes Donald Trump e Lula reunidos em encontro presencial
Os presidentes Donald Trump e Lula reunidos em encontro presencial -

O encontro presencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder norte-americano, Donald Trump, inicialmente planejado para a segunda quinzena de março, deve ficar para o mês que vem devido ao agravamento de tensões geopolíticas, como a guerra envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

Essa demora na reunião entre os presidentes, segundo informações da GloboNews, estaria reduzindo o espaço de interlocução direta entre eles e abrindo margem para que a ala ideológica do governo norte-americano volte a ganhar força.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na análise de integrantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o distanciamento permitiu que setores mais alinhados ao movimento Make America Great Again (Maga) ampliassem a influência nas decisões da Casa Branca.

Segundo essa leitura, o avanço desse grupo dentro do governo dos Estados Unidos também ajuda a explicar a retomada de pautas consideradas sensíveis para o Brasil, entre elas a ideia de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

No governo brasileiro, há ainda a avaliação de que esse movimento encontra eco em articulações políticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) junto a setores mais radicais do governo Trump.

Visita a Washington

Lula pretende realizar uma visita oficial à Casa Branca para se reunir com Trump. O encontro foi acertado durante uma ligação entre os líderes, ocorrida em janeiro, e a conversa deve focar em acordos comerciais, a situação na Venezuela e questões de segurança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x