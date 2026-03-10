Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRISE

Irã ameaça cortar exportações do Golfo após avisos dos EUA

Tensões entre Washington e Teerã disparam alerta para crise econômica mundial

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/03/2026 - 18:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã
Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã -

O Irã afirmou nesta terça-feira, 10, que pode impedir a exportação de petróleo do Golfo em meio à intensificação do conflito com Estados Unidos e Israel. A declaração foi feita após ameaças de novos ataques militares por parte de Washington.

Segundo autoridades iranianas, as forças armadas do país não permitirão que o petróleo da região seja exportado para países considerados hostis enquanto o conflito continuar.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A advertência aumenta a tensão internacional e reforça preocupações sobre impactos no mercado global de energia.

Irã lança novos ataques com mísseis

O governo iraniano anunciou também uma nova ofensiva militar, com disparo de mísseis contra alvos em Tel Aviv e posições ligadas aos Estados Unidos no Oriente Médio.

A escalada ocorre após ataques realizados por forças americanas e israelenses contra o Irã em 28 de fevereiro, que provocaram uma série de retaliações.

Leia Também:

Copa da Ásia: Jogadoras do Irã protestam contra regime em estreia
Além do petróleo, veja o que fica mais caro por conta da Guerra do Irã
Trump afirma que capacidades militares do Irã foram dizimadas

Desde então, alvos energéticos na região do Golfo passaram a ser atingidos, ampliando o risco de interrupção no fornecimento de petróleo.

Refinaria nos Emirados é atingida por drones

Uma refinaria localizada em Ruwais, nos Emirados Árabes Unidos, chegou a ser fechada após um ataque com drones. Testemunhas relataram explosões no complexo industrial e a evacuação de trabalhadores do local.

Apesar do incidente, autoridades locais afirmaram que não foram registrados danos estruturais graves nas instalações.

Preço do petróleo reage ao conflito

A intensificação da guerra já começou a impactar o mercado internacional de energia. O preço do petróleo registrou forte alta na segunda-feira, 9, antes de se estabilizar parcialmente nesta terça.

Analistas alertam que a continuidade do conflito pode provocar instabilidade econômica global, especialmente se houver interrupção significativa nas exportações de petróleo da região.

Diante do cenário, a Agência Internacional de Energia convocou uma reunião extraordinária para avaliar a possibilidade de uso de estoques estratégicos de hidrocarbonetos.

EUA prometem ampliar ataques

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que esta terça-feira poderia marcar “o dia mais intenso” de ataques contra o Irã desde o início da escalada militar.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também adotou um tom duro e prometeu intensificar as ações militares contra o regime iraniano.

Já o presidente americano Donald Trump mencionou a possibilidade de o conflito terminar rapidamente, mas sem apresentar detalhes sobre negociações ou acordos.

Tensão cresce dentro do Irã

Em Teerã, moradores relataram explosões ao longo do dia e presença de forças armadas nas ruas. Comércios, escolas e repartições públicas permaneceram fechados em várias áreas da cidade.

As comunicações com o exterior também enfrentam restrições. Enquanto isso, autoridades iranianas mantêm o discurso de resistência e prometem responder aos ataques.

O presidente do Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, declarou que o país dará uma resposta “olho por olho, dente por dente” às ofensivas contra infraestruturas iranianas.

Conflito se espalha pela região

A tensão já se estende para outros países do Oriente Médio. Kuwait e Arábia Saudita informaram que interceptaram drones em seus territórios, enquanto Bahrein registrou duas mortes após um ataque contra um prédio residencial.

No Líbano, forças israelenses continuam a ofensiva contra o grupo Hezbollah, conflito que já provocou centenas de milhares de deslocados, segundo autoridades locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia EUA Irã Petróleo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x