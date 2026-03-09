Trump afirma que capacidades militares do Irã foram dizimadas

Presidente indicou, contudo, que Washington já articula nome para assumir poder em Teerã - Foto: Daniel Torok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em entrevista à rede CBS News que a ofensiva militar contra o Irã atingiu um ponto de virada decisivo. Segundo o republicano, as capacidades de defesa iranianas foram severamente degradadas, levando-o a considerar o conflito "praticamente concluído".

"Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea", afirmou Trump, destacando que as operações estão "muito à frente" do prazo inicial de quatro a cinco semanas estimado pelo Pentágono.

Fator Ormuz

Um dos pontos de maior tensão internacional, o Estreito de Ormuz, também foi pauta da entrevista. Por onde transita cerca de 20% do petróleo global, a via marítima está operando com severas restrições desde o início das hostilidades. Trump admitiu que, embora alguns navios ainda circulem, ele estuda uma intervenção direta: "Estou pensando em assumir o controle", pontuou.

Sucessão

A guerra, iniciada em 28 de fevereiro em uma ação conjunta entre EUA e Israel, já resultou na morte de dezenas de pessoas, incluindo o líder supremo, Aiatolá Ali Khamenei.

Questionado sobre o sucessor, Mojtaba Khamenei, Trump demonstrou indiferença: "Não tenho nenhuma mensagem para ele". O presidente indicou, contudo, que Washington já articula um nome para assumir o poder em Teerã, embora tenha se recusado a fornecer detalhes sobre o substituto que "tem em mente".