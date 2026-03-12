Menu
HOME > MUNDO
FIM DA GUERRA

Irã estabelece condições para fim da guerra contra os EUA e Israel; confira

Presidente do Irã usou uma rede social para listar as condições

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/03/2026 - 6:54 h | Atualizada em 12/03/2026 - 9:05

Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, listou, na quarta-feira, 11, três condições para o fim da guerra com os Estados Unidos e Israel. A declaração aconteceu em uma publicação no X (antigo Twitter), após conversa com os líderes da Rússia e do Paquistão.

"Reafirmei o compromisso do Irã com a paz na região. A única maneira de pôr fim a esta guerra — instigada pelo regime sionista e pelos EUA — é reconhecer os direitos legítimos do Irã, pagar reparações e oferecer firmes garantias internacionais contra futuras agressões", escreveu.

EUA ganharam a guerra?

Também na quarta, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse, sem apresentar provas, que o seu país "ganhou" a guerra no Irã, mas ainda precisa "terminar o trabalho" na região.

"Deixe-me dizer que vencemos. Sabe, nunca é bom dizer que se venceu muito cedo. Nós vencemos. Vencemos, na primeira hora já estava tudo decidido, mas vencemos", disse o presidente.

Trump fez a declaração em discurso horas após sugerir que a guerra poderia terminar em breve porque Washington havia ficado sem alvos. "Não queremos ir embora antes da hora, certo? Temos que terminar o trabalho, não?", acrescentou.

O republicano sinalizou que o conflito deve prosseguir já que eles não querem "ter que voltar [ao Irã] a cada dois anos".

Trump havia afirmado, mais cedo, que as forças americanas "derrubaram" a liderança do Irã duas vezes. Ele não citou nomes. "Agora há um novo grupo assumindo. Vamos ver o que acontece com eles", completou.

Recém-empossado líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, teria sofrido ferimentos leves. Porém, ele segue no comando do país, informou a agência de notícias Reuters.

Apoio ao Irã

Os ataques dos EUA e de Israel foram condenados pela Rússia, que diz que eles arrastaram os árabes para uma guerra. "Eles provocaram deliberadamente o Irã a retaliar com ataques contra alvos alguns árabes, o que levou a perdas humanas e materiais, o que o lado russo lamenta profundamente", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em comunicado.

O presidente do país, Vladimir Putin, prometeu seu "apoio inabalável" ao Irã. Ele ofereceu ajuda ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, nomeado uma semana após o assassinato de seu pai e antecessor, Ali Khamenei.

O governo russo estaria, desde o início da guerra, repassando ao Irã a localização de ativos militares dos EUA, como navios de guerra e aeronaves. A participação indireta da Rússia na guerra foi revelada pelo jornal norte-americano Washington Post.

Trump, conversou por telefone sobre o conflito no Irã com o Putin. A informação foi confirmada pelo Kremlin. A conversa entre os dois líderes durou cerca de uma hora.

Na conversa, Putin teria apresentado propostas para uma solução rápida do conflito em torno do Irã, conforme a agência de notícias Reuters. Eles também discutiram o conflito na Ucrânia, que completou quatro anos no último dia 26 de fevereiro.

Além da Rússia, o Paquistão também tem demonstrado apoio político a Teerã. Autoridades do país classificaram os ataques norte-americanos e israelenses como "injustificados", defendendo a retomada da diplomacia.

