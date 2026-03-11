Foto de menino acenando antes de morrer no Irã comove internet

Siga o A TARDE no Google

Criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viralizou nas redes sociais nos últimos dias a foto de um menino que morreu durante um ataque a uma escola no Irã. Na imagem, Mikaeil Mirdoraghi acena para a mãe antes de ir para a aula.

A criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra, segundo a imprensa iraniana. O ataque atingiu uma escola em Minab, no sul do Irã, e matou 175 pessoas.

De acordo com o jornal The New York Times, a maioria das vítimas era de crianças. O governo do Irã atribuiu o bombardeio aos Estados Unidos e a Israel.

Em entrevista ao jornal Hamshahri, controlado pela prefeitura de Teerã, a mãe do menino afirmou que o filho pediu para ser fotografado antes de sair de casa para ir à escola.

Além disso, ela contou como foram as últimas horas de vida do filho. “Na noite anterior, ele disse: ‘Mãe, a comida que você fez tem gosto de paraíso’”, afirmou. A mãe disse também que o filho brincou de guerra com o irmão antes de dormir.

“À meia-noite, ele veio, colocou os travesseiros ao redor dele, sentou com o irmão e disse: ‘Vem, eu sou o Irã, irmão, você é os Estados Unidos.’”, relatou. Durante a brincadeira, o menino comemorou: “O Irã venceu. Eu era o Irã e venci”.

O nome de Mikaeil aparece em listas de vítimas divulgadas pela mídia iraniana, que trata as crianças mortas como “mártires”. Autoridades do país classificam o episódio como crime de guerra.

Depois da morte do menino, a foto dele se despedindo da mãe passou a circular como símbolo do ataque, sendo compartilhada por perfis ligados ao governo iraniano e por usuários nas redes sociais.

O ataque

Imagens divulgadas do ataque mostram um míssil dos Estados Unidos caindo próximo à escola de Minab, aponta um reportagem publicada pelo New York Times na segunda-feira, 9.

O jornal informou ter reunido um conjunto de evidências — como imagens de satélite, relatos e outros vídeos verificados — que indicam que o prédio da escola foi atingido por um ataque de precisão.

Segundo o Times, o vídeo divulgado pela Mehr mostra um míssil americano atingindo o que seria uma clínica médica dentro da base naval.

Depois, aparecem colunas de poeira e fumaça se elevando na região da escola primária. Para o jornal, isso sugere que a escola foi atingida pouco antes da base naval.

Imagens divulgadas do ataque mostram um míssil dos Estados Unidos caindo próximo à escola de Minab | Foto: AFP

Imagens de satélite indicam que outros pontos da instalação militar também foram atingidos.

Entre as partes envolvidas no conflito, apenas os EUA possuem mísseis Tomahawk.

A agência Reuters revelou, na semana passada, que uma investigação preliminar conduzida pelos militares americanos apontou que forças dos EUA provavelmente foram responsáveis pelo ataque que atingiu a escola.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o caso está sendo investigado. Antes, ele chegou a dizer que o próprio Irã poderia ter sido responsável pelo ataque.