MUNDO
COMOVENTE

Foto de menino acenando antes de morrer no Irã comove internet

Criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/03/2026 - 13:13 h

Criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra
Criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra -

Viralizou nas redes sociais nos últimos dias a foto de um menino que morreu durante um ataque a uma escola no Irã. Na imagem, Mikaeil Mirdoraghi acena para a mãe antes de ir para a aula.

A criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra, segundo a imprensa iraniana. O ataque atingiu uma escola em Minab, no sul do Irã, e matou 175 pessoas.

De acordo com o jornal The New York Times, a maioria das vítimas era de crianças. O governo do Irã atribuiu o bombardeio aos Estados Unidos e a Israel.

Em entrevista ao jornal Hamshahri, controlado pela prefeitura de Teerã, a mãe do menino afirmou que o filho pediu para ser fotografado antes de sair de casa para ir à escola.

Irã desiste da Copa do Mundo 2026 devido à guerra no Oriente Médio
Ataques com mísseis e ameaças: veja as novas ofensivas de Israel e Irã
Irã começa a instalar minas no Estreito de Ormuz e eleva tensão com os EUA

Além disso, ela contou como foram as últimas horas de vida do filho. “Na noite anterior, ele disse: ‘Mãe, a comida que você fez tem gosto de paraíso’”, afirmou. A mãe disse também que o filho brincou de guerra com o irmão antes de dormir.

“À meia-noite, ele veio, colocou os travesseiros ao redor dele, sentou com o irmão e disse: ‘Vem, eu sou o Irã, irmão, você é os Estados Unidos.’”, relatou. Durante a brincadeira, o menino comemorou: “O Irã venceu. Eu era o Irã e venci”.

O nome de Mikaeil aparece em listas de vítimas divulgadas pela mídia iraniana, que trata as crianças mortas como “mártires”. Autoridades do país classificam o episódio como crime de guerra.

Depois da morte do menino, a foto dele se despedindo da mãe passou a circular como símbolo do ataque, sendo compartilhada por perfis ligados ao governo iraniano e por usuários nas redes sociais.

Criança morreu no dia 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra
Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ataque

Imagens divulgadas do ataque mostram um míssil dos Estados Unidos caindo próximo à escola de Minab, aponta um reportagem publicada pelo New York Times na segunda-feira, 9.

O jornal informou ter reunido um conjunto de evidências — como imagens de satélite, relatos e outros vídeos verificados — que indicam que o prédio da escola foi atingido por um ataque de precisão.

Segundo o Times, o vídeo divulgado pela Mehr mostra um míssil americano atingindo o que seria uma clínica médica dentro da base naval.

Depois, aparecem colunas de poeira e fumaça se elevando na região da escola primária. Para o jornal, isso sugere que a escola foi atingida pouco antes da base naval.

Imagens divulgadas do ataque mostram um míssil dos Estados Unidos caindo próximo à escola de Minab
Foto: AFP

Imagens de satélite indicam que outros pontos da instalação militar também foram atingidos.

Entre as partes envolvidas no conflito, apenas os EUA possuem mísseis Tomahawk.

A agência Reuters revelou, na semana passada, que uma investigação preliminar conduzida pelos militares americanos apontou que forças dos EUA provavelmente foram responsáveis pelo ataque que atingiu a escola.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o caso está sendo investigado. Antes, ele chegou a dizer que o próprio Irã poderia ter sido responsável pelo ataque.

