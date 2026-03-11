GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
Ataques com mísseis e ameaças: veja as novas ofensivas de Israel e Irã
Ataques atingiram áreas residenciais em Teerã e Beirute, enquanto países do Golfo interceptaram mísseis iranianos
Por Ane Catarine
Sob o pretexto de responder a um ataque em área residencial de Teerã, Israel atingiu um prédio no centro de Beirute nesta quarta-feira, 11, segundo a mídia estatal libanesa.
Horas antes, o Crescente Vermelho Iraniano (IRCS) informou que estava respondendo a um ataque aéreo em Teerã, também em área residencial.
Após as ofensivas israelenses, o Irã afirmou que responderá.
O porta-voz das Forças Armadas iranianas, Abolfazl Shekarchi, pediu que países da região e outros países muçulmanos identifiquem os “esconderijos dos Estados Unidos e de Israel” para aumentar a precisão dos ataques e minimizar danos a civis.
Novas ondas de ataques e alertas
Enquanto isso, na noite desta terça-feira, 10, países do Golfo interceptaram drones e mísseis lançados pelo Irã e emitiram alertas de segurança à população.
- Emirados Árabes Unidos: alertaram residentes para permanecerem em locais seguros. O Ministério da Defesa afirmou que suas defesas aéreas estavam “respondendo a ameaças de mísseis e drones vindos do Irã”.
- Arábia Saudita: interceptou seis mísseis balísticos direcionados à Base Aérea Príncipe Sultan e diversos drones no leste do país. Armas balísticas também foram interceptadas com destino ao campo petrolífero de Shaybah.
- Bahrein: sirenes foram acionadas e o Ministério do Interior orientou a população a procurar o local seguro mais próximo.
O que está acontecendo no Oriente Médio?
O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã teve início em 28 de fevereiro, quando um ataque coordenado matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em Teerã, junto a outros altos oficiais do regime.
Os EUA afirmam também ter destruído dezenas de navios, aviões, sistemas de defesa aérea e outros alvos militares iranianos.
Em resposta, o Irã realizou ataques contra diversos países da região, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque e Omã.
As autoridades iranianas afirmam que os ataques têm como alvo apenas interesses dos EUA e de Israel nessas nações.
Impacto sobre civis e militares
Desde o início do conflito, mais de 1.200 civis morreram no Irã, segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos EUA.
A Casa Branca registrou pelo menos sete mortes de soldados americanos ligadas diretamente aos ataques iranianos.
