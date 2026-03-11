Irã desiste da Copa do Mundo 2026 devido à guerra no Oriente Médio

ESPORTE Irã na Copa do Mundo Foto: FIFA / Divulgação - Foto: FIFA / Divulgação

O Ministro de Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, anunciou que o Irã não irá disputar a Copa do Mundo de 2026, devido à guerra no Oriente Médio. O Mundial será realizado nos Estados Unidos, país que fez ataques a cidades iranianas e assassinou o líder supremo Ali Khamenei.

“Desde que este governo corrupto assassinou nosso líder, não temos condições de participar da Copa do Mundo”, disse Donyamali em entrevista à agência de notícias DPA.

“Devido às medidas maliciosas tomadas contra o Irã, fomos forçados a lutar em duas guerras em oito ou nove meses, e milhares de nossos compatriotas foram mortos. Portanto, não temos chance de participar desta forma”, acrescentou o Ministro dos Esportes iraniano

Donald Trump diz que Irã bem-vindo na Copa do Mundo

Por meio de suas redes sociais, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que realizou uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir a situação no Irã e sobre a seleção nacional, que classificou-se para a Copa do Mundo.

"Esta tarde, me reuni com o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo da FIFA e a crescente expectativa, já que estamos prontos para começar em apenas 93 dias",

Gianni Infantino ainda reiterou que Donald Trump afirmou que a seleção iraniana é bem-vinda para competir na Copa do Mundo que será nos Estados Unidos.

“Também discutimos a situação atual no Irã e o fato de a seleção iraniana ter se classificado para participar da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Durante as discussões, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos”.

EUA x Irã

Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, que resultaram na morte do líder supremo iraniano e mergulharam o Oriente Médio em uma espiral de guerra.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (11) que a campanha militar conjunta de seu país e dos Estados Unidos contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, durará "o tempo que for necessário".

"Esta operação continuará indefinidamente, pelo tempo que for necessário, até que alcancemos todos os nossos objetivos e determinemos o resultado da campanha", disse o ministro.

Segundo Katz, os necrotérios dos hospitais no Irã estão lotados, mas insistiu que as vítimas não são civis. Ele acrescentou que os ataques continuarão em Teerã e em todo o país "dia após dia, alvo após alvo".