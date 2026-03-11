BRASILEIRÃO 2026
Ex-Vitória chega ao terceiro gol na temporada e se destaca no Mirassol
Atacante Negueba se consolida como peça-chave do Leão
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Negueba, tem sido destaque na temporada de 2026 atuando pela equipe do Mirassol. O jogador marcou seu terceiro gol na temporada no empate de 2 a 2 com o Santos, nesta terça-feira, 10, no estádio do Maião, pelo Campeonato Brasileiro.
Trajetória de Negueba no Mirassol
Negueba chegou ao Mirassol no ano de 2022, após passagens por times como Vitória, Santa Cruz, e ABC.
Desde então, o jogador vem atuando de maneira consistente nas cinco temporadas que defendeu o time do Mirassol, com 169 partidas disputadas, com 25 gols e 13 assistências distribuídas.
Até agora na temporada de 2026, o jogador marcou três gols nas seis partidas em que disputou. Curta atuação que já igualou o número de gols marcados por Negueba no ano de 2024, no qual o jogador em 36 partidas pelo Mirassol na temporada, acabou marcando três gols e distribuiu duas assistências.
Temporada de destaque
A temporada com os melhores números de Negueba foi a do ano de 2025, quando marcou nove gols e distribuiu quatro assistências em 44 partidas disputadas.
Leia Também:
Passagem pelo Vitória
O jogador atuou pelo Esporte Clube Vitória entre os anos de 2019 e 2020, quando chegou por empréstimo junto à equipe do Globo FC. Com a camisa do Leão da Barra, o jogador acumulou seis partidas, não marcou gols e distribuiu apenas uma assistência.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes