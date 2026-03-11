Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO 2026

Ex-Vitória chega ao terceiro gol na temporada e se destaca no Mirassol

Atacante Negueba se consolida como peça-chave do Leão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

11/03/2026 - 10:05 h

Negueba enquanto defendia as cores do Vitória
Negueba enquanto defendia as cores do Vitória -

O ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Negueba, tem sido destaque na temporada de 2026 atuando pela equipe do Mirassol. O jogador marcou seu terceiro gol na temporada no empate de 2 a 2 com o Santos, nesta terça-feira, 10, no estádio do Maião, pelo Campeonato Brasileiro.

Trajetória de Negueba no Mirassol

Negueba chegou ao Mirassol no ano de 2022, após passagens por times como Vitória, Santa Cruz, e ABC.

Desde então, o jogador vem atuando de maneira consistente nas cinco temporadas que defendeu o time do Mirassol, com 169 partidas disputadas, com 25 gols e 13 assistências distribuídas.

Até agora na temporada de 2026, o jogador marcou três gols nas seis partidas em que disputou. Curta atuação que já igualou o número de gols marcados por Negueba no ano de 2024, no qual o jogador em 36 partidas pelo Mirassol na temporada, acabou marcando três gols e distribuiu duas assistências.

Negueba comemorando gol pelo Mirassol
Negueba comemorando gol pelo Mirassol | Foto: Divulgação / Redes Sociais

Temporada de destaque

A temporada com os melhores números de Negueba foi a do ano de 2025, quando marcou nove gols e distribuiu quatro assistências em 44 partidas disputadas.

Pré-Libertadores: Botafogo é eliminado e iguala Bahia em vexame histórico
Ex-Bahia desbanca time da Série A e conquista título inédito no Sul
BYD pode entrar na Fórmula 1 para turbinar presença global; entenda

Passagem pelo Vitória

O jogador atuou pelo Esporte Clube Vitória entre os anos de 2019 e 2020, quando chegou por empréstimo junto à equipe do Globo FC. Com a camisa do Leão da Barra, o jogador acumulou seis partidas, não marcou gols e distribuiu apenas uma assistência.

x