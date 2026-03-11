CAMPEÃO INÉDITO!
Ex-Bahia desbanca time da Série A e conquista título inédito no Sul
Clube fundado em 2013 conquistou pela primeira vez o Campeonato Catarinense
Por Lucas Vilas Boas
Pense em um clube fundado há 13 anos atrás que tem em seu currículo um título da Série D do Brasileirão e uma Série A do campeonato estadual. Essa é a história do Barra, de Santa Catarina, que bateu uma Chapecoense na elite do futebol brasileiro e se sagrou campeão catarinense pela primeira vez na história.
A equipe venceu o Alviverde no jogo de ida da decisão por 3 a 1 e, mesmo com a derrota por 1 a 0 na partida de volta, sagrou-se campeão. Em 2025, o Pescador de Balneário Camboriú, como é apelidado, conquistou a Quarta Divisão do Brasileiro e, em 2021, o título invicto da Série B do Catarinense.
Velho conhecido
Quem fez parte do grupo que entrou para história do Barra foi o meia Warley, que defendeu o Bahia por empréstimo em 2022 na Segunda Divisão.
Comandado por Guto Ferreira, Enderson Moreira e Eduardo Barroca, o atleta fez apenas dois jogos pelo Tricolor naquela temporada, mas participou do acesso à Série A conquistado ao final do ano. O jogador de 26 anos também chegou a atuar por diversos outros clubes, como Sampaio Corrêa, Botafogo-PB, Criciúma, Novorizontino, entre outros.
