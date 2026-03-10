Rivais de Bahia e Vitória vivem crise e se enfrentam no Brasileirão

Atlético-MG e Internacional são os próximos adversários da dupla Ba-Vi - Foto: Rafael Duarte / Internacional

O calendário do futebol brasileiro força os clubes a reagir rapidamente após uma derrota marcante no campeonato estadual — cenário que o Vitória vai ter que enfrentar para encarar novamente o Bahia, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. O caso também vai se repetir com Atlético-MG e Internacional, que perderam a final dos estaduais para seus respectivos rivais e se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão.

O duelo acontece às 19h desta quarta-feira, na Arena MRV, casa do Galo — adversário do Vitória no final de semana, em duelo que acontecerá no próximo sábado, 14, às 18h30, no Barradão.

O Colorado, por outro lado, recebe o Bahia no domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio — palco do empate em 1 a 1 com o Grêmio, que sacramentou o título do Campeonato Gaúcho ao Tricolor há dois dias.

Na ocasião, o Internacional precisava reverter a derrota de 3 a 0 no jogo de ida, mas ficou apenas no empate e amargou o vice-campeonato. O Atlético-MG teve o mesmo destino em final única marcada por vitória do Cruzeiro e briga generalizada que contou com 23 jogadores expulsos pelo juiz.

Adversário do Vitória

Atlético-MG perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro | Foto: Pedro Souza / Atlético

O técnico recém-chegado Eduardo Domínguez, que substituiu Jorge Sampaoli nas últimas semanas, revelou estar a procura de uma versão de time que entregue mais combatividade. A partida contra o Vitória deve marcar mais um capítulo nessa busca do argentino.

"Todos irão ter seu lugar na equipe, desde que se dedique, ou outro irá jogar. Teremos que fazer mudanças na quarta-. Quem não correr, não irá jogar. Vamos seguir mudando até achar a equipe. Porque temos que ser uma equipe com mais combate, se esforçar mais, mostrar outra cara. Se a gente não encontrar isso, seguiremos modificando", disse o técnico do Atlético-MG.

Em dois jogos no comando do Galo, Domínguez usou 18 jogadores do elenco alvinegro.

Adversário do Bahia

Internacional perdeu a final do Campeonato Gaúcho para o Grêmio | Foto: Rafael Duarte / Internacional

Adversário do Bahia após o Ba-Vi, o Internacional do técnico uruguaio Paulo Pezzolano se preocupa bastante com o sistema defensivo, que sofreu gols em todos os jogos contra equipes da Série A nesta temporada.

Objetivo contra o Galo é conquistar a primeira vitória no Brasileirão e tem como trunfo o padrão de jogo já assimilado com a ideia que o técnico deseja: posse de bola, mobilidade e criação constante de oportunidades. O baixo aproveitamento das oportunidades criadas, contudo, é o principal problema.

O Colorado é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, com dois pontos em quatro jogos — mesma situação do Atlético-MG, que ocupa a 17ª posição por ter marcado um gol a mais.