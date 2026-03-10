CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia x Vitória: onde assistir e prováveis escalações
Rivais se enfrentam na Arena Fonte Nova pela quinta rodada do Brasileirão 2026
Por Valdomiro Neto
Após a disputa da final do Campeonato Baiano 2026, Bahia e Vitória se reencontram agora pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para essa quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Esporte Clube Bahia chega embalado após conquistar o título do Campeonato Baiano do ano de 2026 sobre o seu rival, o Vitória. Partida que aconteceu no último sábado, 7, e terminou com o placar de 2 a 1.
A rodada começa com o Tricolor de Aço na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados. Já o Leão da Barra começa a rodada ocupando a décima quinta posição da Série A, com três pontos conquistados.
O Bahia vem de dois triunfos e um empate nas três primeiras rodadas do Campeonato. Enquanto o Vitória ganhou do Remo na estreia e amargou duas derrotas seguidas, contra Flamengo e Palmeiras.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva da Premiere (Pay-Per-View).
Prováveis escalações
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e (Rodrigo Nestor ou Erick); Ademir (Kike Olivera), Willian José e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.
Vitória: Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga , Edu, Neris e Ramon; Martínez, Baralhas, Matheuzinho e Erick ; Kayzer Técnico: Jair Ventura.
Desfalques
Bahia:
*Pode ficar de fora
**Podem retornar de lesão
Vitória:
- Luan Cândido
- Dudu
- Pedro Henrique
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves
Árbitro Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi
VAR: Wagner Reway
