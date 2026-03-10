Rogério Ceni faz pedido "ousado" à torcida do Bahia para o BaVi

Treinador do Bahia pede apoio da torcida para quebrar recorde na Fonte Nova. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni fez um pedido especial à torcida do Esporte Clube Bahia para o clássico BaVi desta quarta-feira, 11. No último sábado, 7, os torcedores tricolores chegaram muito perto de estabelecer um novo recorde de público entre jogos de clubes desde a reinauguração da Arena Fonte Nova.

Na final do Campeonato Baiano de 2026, também contra o Vitória, o público total do clássico foi de 48.261 pagantes, apenas 203 torcedores a menos do que a partida com maior registro de público da história do estádio. O jogo entre Bahia e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, registrou 48.464 pagantes na Arena Fonte Nova.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em razão da proximidade com o feito histórico, o comandante do Esquadrão demonstrou surpresa pelo fato de o recorde não ter sido superado, mesmo com a presença de mais de 48 mil torcedores no estádio. Além disso, afirmou que a torcida azul, vermelha e branca precisa quebrar essa marca no próximo clássico.

A Fonte Nova com 48 mil não foi recorde. Vamos ter que bater quarta-feira Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo o treinador, os torcedores do Bahia fazem a diferença e são fundamentais para o desempenho da equipe em campo. “Som fantástico da torcida, não deixa você falar com o jogador. [...] Atmosfera diferente de tudo”, completou.

Para o clássico desta quarta-feira, que marcará o retorno do Bahia a uma partida do Campeonato Brasileiro após mais de um mês, cerca de 30 mil torcedores tricolores já estão garantidos para o duelo contra o Vitória, segundo parcial divulgada pelo clube.