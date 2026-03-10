Luciano Juba, do Bahia, aparece na pré-lista da Seleção Brasileira

Luciano Juba - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Lateral-esquerdo do Bahia, Luciano Juba foi selecionado pelo técnico Carlo Ancelotti para a pré-lista da Seleção Brasileira, que se prepara para a Copa do Mundo 2026 e fará amistosos contra França e Croácia. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.globo.

O clássico entre Bahia e Vitória, nesta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, contará com a presença de integrantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Cícero Souza, gerente de seleções, e Bruno Baquete, analista de desempenho, vão acompanhar o clássico in loco.

Juba já acumula uma convocação para a Seleção em novembro do ano passado, mas não foi utilizado nos amistosos contra Tunísia e Senegal. Ele chegou a receber elogios de Ancelotti em entrevistas.

Vale lembrar que Caio Henrique, do Monaco, um dos concorrentes na lateral-esquerda, não poderá ser convocado porque sofreu uma lesão. A lista final de jogadores convocados será anunciada na próxima segunda-feira, 16.

Luciano Juba no Bahia

Um dos principais jogadores do elenco do Bahia, Luciano Juba acumula 149 jogos, 13 gols e 18 assistências desde o segundo semestre de 2023, quando chegou ao Tricolor.

Juba possui dois títulos do Campeonato Baiano (2025 e 2026) e a Copa do Nordeste de 2025, além de ter sido peça chave nas duas melhores campanhas do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão (8º lugar em 2024 e 7º em 2025).