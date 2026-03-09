Staff da Seleção Brasileira vai assistir o BaVi na Fonte Nova

Ancelotti na Fonte Nova - Foto: Reprodução I Instagram

Se o BaVi do último sábado, 7, foi importante pela taça do Baianão, o da próxima quarta-feira, 11, será decisivo para a participação de baianos na Seleção Brasileira. O Departamento de Seleções da Confederação Brasileira de Futebol irá à Fonte Nova assistir o jogo, gerando especulações sobre uma convocação da dupla BaVi.

A partida será acompanhada de perto por Cícero Souza, gerente de Seleções, e por Bruno Baquete, analista de desempenho. A movimentação faz parte de um trabalho mais amplo da CBF, que intensificou o acompanhamento presencial de partidas do Brasileirão após o encerramento dos estaduais.

A ideia é ampliar o mapeamento de atletas e manter a comissão técnica atualizada sobre o desempenho dos principais nomes em atividade no país. Além do duelo em Salvador, a CBF também distribuirá representantes em partidas como Mirassol x Santos, Flamengo x Cruzeiro, Vasco x Palmeiras, Botafogo x Flamengo, Santos x Corinthians e Palmeiras x Mirassol.

Com a pré-lista já definida, o nome mais cogitado presente no duelo é o de Juba, lateral-esquerdo do Esquadrão. Após as lesões dos laterais Vanderson e Caio Henrique nesta semana, as chances do tricolor aumentaram, gerando expectativas.

Juba já foi convocado pela Seleção Brasileira no final de 2025, mas não entrou em campo contra Senegal e Tunísia, ainda no aguardo de uma nova oportunidade na Canarinha, que poderia vir na próxima Data Fifa.