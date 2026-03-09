Jair Ventura diz segredo para vencer BaVi: "Tirar orçamento do Bahia"

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Campeonato Baiano de 2026 mal acabou e já tem outro clássico BaVi na porta. Bahia e Vitória voltam a se enfrentar na quarta-feira, 11, às 20h, dessa vez pela 5ª rodada do Brasileirão, novamente na Arena Fonte Nova.

Questionado em entrevista sobre como evitar outro resultado negativo no próximo clássico, Jair Ventura falou sobre a diferença financeira entre as equipes. De acordo com ele, seria necessário "tirar o orçamento" do Bahia para deixar o confronto mais equilibrado.

"Tirar o grande orçamento que o Bahia tem. Tirar o banco que eles têm. Aí igualaria um pouco, a gente ia ter mais tranquilidade. Ia facilitar nossa vida", explicou.

Virada sofrida na final

Após fazer um bom primeiro tempo, criar as melhores chances e sair na frente na final do Baianão, o Vitória levou a virada e perdeu por 2 a 1 para o Bahia, no último sábado, 7, na Arena Fonte Nova. A queda de desempenho da equipe na segunda etapa chamou atenção.

O técnico Jair Ventura garantiu que não pediu para os atletas recuarem no segundo tempo. Ele afirmou que "em nenhum momento sentamos no resultado". "A estratégia no segundo tempo foi a mesma, tanto que não mudamos o time na volta do intervalo", garantiu.

Ventura valorizou a atuação rubro-negra nos primeiros 45 minutos, chegando a dizer que, desde sua chegada, não houve outro primeiro tempo tão bom do time. Ele entende que o rival saiu vencedor por ter sido mais efetivo no momento da partida em que estava superior.

"A gente teve o controle total do primeiro tempo, e eles tiveram do segundo tempo, essa é a verdade. Foi nosso melhor primeiro tempo desde que eu cheguei, principalmente por ser fora de casa. A gente não conseguiu dar sequência depois, e aí entra efetividade. As duas equipes chutaram quatro vezes no gol, mas eles fizeram dois gols e a gente só fez um", explicou.