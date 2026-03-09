Vitória é julgado nesta segunda no STJD por homofobia e briga no BaVi

Torcida do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Esporte Clube Vitória tem um julgamento marcado para nesta segunda-feira, 9, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, referente aos cantos homofóbicos direcionados a Rogério Ceni e confusão na arquibancada pelo último BaVi da Série A de 2025.

Em primeira decisão, o Vitória foi multado em R$100 mil e perda de dois mandos de campo com portões fechados pela Quarta Comissão Disciplinar do STJD. O primeiro julgamento foi feito no dia 12 de fevereiro.

Punição por cantos homofóbicos

Além das perdas de mandos de campo, o Vitória foi multado em R$ 80 mil com base no artigo 243-G do CBJD por cânticos homofóbicos direcionados ao Bahia e ao Técnico Rogério Ceni durante o clássico Ba-Vi. A decisão teve origem após representação apresentada pelo coletivo Canarinhos LGBT.

O Vitória também foi denunciado com base no artigo 213, inciso 1, do CBJD que trata da ausência de prevenção ou repressão a desordens na praça de desporto, por conta de brigas entre torcedores nas arquibancadas no Barradão, que resultaram em um avalanche na área da TUI.

Os auditores fixaram a multa R$80 mil pela infração artigo 243-G e R$20 mil, com perda de dois jogos com portões fechados.