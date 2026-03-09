Menu
ESPORTES

Davi Lucca conquista vice-campeonato no Equador e mantém liderança no ranking

Brasileiro avançou até a final após boas apresentações ao longo da competição

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/03/2026 - 7:20 h

Imagem ilustrativa da imagem Davi Lucca conquista vice-campeonato no Equador e mantém liderança no ranking
-

O surfista brasileiro Davi Lucca conquistou o vice-campeonato em mais uma etapa do Olas Pro Tour, disputada no Equador, um dos principais circuitos de surf da América Latina.

Enfrentando atletas de diversos países, o brasileiro avançou até a final após boas apresentações ao longo da competição. Com o resultado, ele mantém a liderança do ranking do circuito, reforçando o bom momento que vive na temporada.

Imagem ilustrativa da imagem Davi Lucca conquista vice-campeonato no Equador e mantém liderança no ranking
| Foto: Divulgação

Após o desempenho no Equador, Davi retorna ao Brasil para se preparar para o próximo desafio: a disputa da seletiva Norte-Nordeste de surf, competição que garante vaga para o Campeonato Brasileiro.

Mesmo competindo fora do país, o surfista voltou a se destacar no cenário internacional e segue firme na busca por novos títulos na carreira.

x