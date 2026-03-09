ESPORTES
Davi Lucca conquista vice-campeonato no Equador e mantém liderança no ranking
Brasileiro avançou até a final após boas apresentações ao longo da competição
Por Victoria Isabel
O surfista brasileiro Davi Lucca conquistou o vice-campeonato em mais uma etapa do Olas Pro Tour, disputada no Equador, um dos principais circuitos de surf da América Latina.
Enfrentando atletas de diversos países, o brasileiro avançou até a final após boas apresentações ao longo da competição. Com o resultado, ele mantém a liderança do ranking do circuito, reforçando o bom momento que vive na temporada.
Após o desempenho no Equador, Davi retorna ao Brasil para se preparar para o próximo desafio: a disputa da seletiva Norte-Nordeste de surf, competição que garante vaga para o Campeonato Brasileiro.
Mesmo competindo fora do país, o surfista voltou a se destacar no cenário internacional e segue firme na busca por novos títulos na carreira.
