HOME > BRASIL
TRAGÉDIA

Homem passa mal e morre durante competição de triatlo

O rapaz chegou a ser atendido pela equipe médica local, mas não resistiu

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/03/2026 - 19:33 h

O atleta passou mal durante a prova de ciclismo
O atleta passou mal durante a prova de ciclismo

Um homem morreu durante a prova Ironman 70.3, uma competição de triatlo, em Curitiba, no Paraná, neste domingo, 8. O atleta passou mal durante a etapa de ciclismo e sofreu uma parada cardiorrespiratória, falecendo pouco tempo depois.

Ele chegou a ser atendido pela equipe médica local, sendo encaminhado em seguida a uma rede hospitalar da Região Metropolitana de Curitiba, mas não resistiu e teve seu óbito confirmado.

Em nota, a produção do Ironman 70.3 lamentou o ocorrido e prestou apoio aos familiares do rapaz, alegando que sua identidade não será divulgada, em respeito à família da vítima.

Confira a nota na íntegra:

“É com grande tristeza que confirmamos o falecimento de um participante durante a prova IRONMAN 70.3 em Curitiba, realizada neste domingo.

Durante a etapa de ciclismo, a equipe médica presente no percurso identificou que o atleta necessitava de atendimento. O participante foi prontamente assistido pela equipe de socorro do evento, recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhado a um hospital da região. Apesar de todos os esforços das equipes envolvidas, infelizmente o atleta veio a falecer.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos do atleta. A organização está prestando todo o apoio necessário aos familiares.

Agradecemos às equipes médicas, de segurança e de resgate que atuaram rapidamente para prestar assistência ao participante durante o evento.

Em respeito ao atleta e à sua família, não serão divulgadas mais informações neste momento”.

