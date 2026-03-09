Menu
CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória terá reforços na defesa e meio-campo para o BaVi desta quarta

Rubro-Negro terá "sangue novo" para revanche contra o rival

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

09/03/2026 - 8:18 h | Atualizada em 09/03/2026 - 12:23

Time do Vitóra em campo no BaVi
Time do Vitóra em campo no BaVi -

O Vitória terá reforços na defesa e no meio-campo para o segundo Ba-Vi de março, após perder a final do Campeonato Baiano, ocorrida no último sábado, 7, na Arena Fonte Nova, pelo placar de 2 a 1.

O Leão da Barra reencontra o Bahia nesta quarta-feira, 11, às 20h, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada novamente na Arena Fonte Nova.

Para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, o Vitória contará com os reforços do zagueiro Cacá, do meia Diego Tarzia e do atacante Anderson Pato. Os jogadores não atuaram pelo Leão da Barra durante o estadual por não poderem ter sido inscritos, mas podem fazer suas estreias na Série A.

Quem é Diego Tarzia?

Diego Tarzia tem 22 anos e atuava pelo Independiente, da Argentina, como ponta-esquerda desde 2024, quando estreou profissionalmente. Até o momento, o atleta soma 54 partidas pelo clube, com 7 gols marcados e 4 assistências distribuídas.

O Vitória adquiriu uma porcentagem do passe de Diego Tarzia, com obrigação de compra se o jogador cumprir as metas de desempenho.

Diego Tarzia na apresentação do Vitória
Diego Tarzia na apresentação do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Davi Lucca conquista vice-campeonato no Equador e mantém liderança no ranking
Homem passa mal e morre durante competição de triatlo
Bahia volta a emplacar dois títulos sobre o Vitória após 32 anos

Quem é Cacá?

Cacá estava na equipe do Corinthians desde 2024, quando chegou por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão. Com a camisa do Corinthians, Cacá disputou 71 partidas, marcou 8 gols e deu uma assistência.

O jogador assinou contrato de empréstimo com o Vitória até o final da temporada.

Cacá e Sérgio Papellin na apresentação do Vitória
Cacá e Sérgio Papellin na apresentação do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Quem é Anderson Pato?

Anderson Pato foi a contratação mais recente anunciada pelo Vitória. O jovem atacante de 23 anos foi o grande destaque da Juazeirense no Campeonato Baiano, participando de 5 gols em 11 partidas.

x