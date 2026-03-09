Vitória terá jogos com portões fechados? Saiba como foi julgamento

Torcida do Vitória na arquibancada - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) julgou o recurso apresentado pelo Vitória após as sanções aplicadas devido aos acontecimentos no Ba-Vi da 28ª rodada do Brasileirão de 2025. A punição aplicada ao Rubro-Negro foi reduzida e os próximos jogos no Barradão não serão com portões fechados.

O julgamento aconteceu por causa de cantos homofóbicos e a briga que gerou uma 'avalanche' no meio da torcida. 15 pessoas foram atendidas pela ambulância do estádio, sendo que nenhuma teve ferimentos graves.

As punições seriam aplicadas nos jogos contra Atlético-MG, neste sábado, 14, e Mirassol, no dia 22 de março. O recurso do Vitória foi aceito na manhã desta segunda-feira, 9. No entanto, o clube vai ter a penhora de 30% da receita bruta de bilheteria contra o Galo e pagar R$ 80 mil de multa.

Defesa do Vitória

O Vitória se defendeu da punição, à época do primeiro julgamento, afirmando que parte ínfima da torcida não representa o posicionamento do clube e da maior parte dos torcedores.