Bahia pode voltar a vencer três BaVi em sequência; relembre a última vez

Siga o A TARDE no Google

Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Bahia e Vitória voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 11, pelo Campeonato Brasileiro, dias depois de decidirem a final do Campeonato Baiano. O Tricolor tem levado a melhor diante do rival e pode chegar a sua terceira vitória consecutiva em BaVi, feito que não acontece desde 2018.

O que aconteceu?

O Esporte Clube Bahia vem levando a melhor diante do Vitória em 2026 e venceu os dois clássicos que aconteceram até aqui pelo Campeonato Baiano. Os triunfos tricolores aconteceram pela primeira fase (1 a 0, no Barradão, em 25 de janeiro) e na final (2 a 1, na Arena Fonte Nova, no último sábado, 7).

Agora, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar e o Tricolor tem a chance de vencer três clássicos seguidos. O jogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova. O duelo terá apenas torcida do Bahia.

Bahia venceu o Vitória e conquistou o título do Campeonato Baiano de 2026 | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Quando aconteceu pela última vez?

A última vez que o Bahia venceu o Vitória por três vezes consecutivas foi em 2018, ano em que esse retrospecto foi ainda melhor, com cinco vitórias seguidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sequência positiva começou ainda em 2017, com uma vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão. Em 2018, o Tricolor completou três vitórias seguidas contando com um W.O no famoso 'BaVi da Paz', quando os jogadores protagonizaram uma briga generalizada, e com novo 2 a 1, pela ida da final do Campeonato Baiano.

Ainda em 2018, o Bahia venceu o Vitória novamente na volta do Baianão e aplicou uma goleada de 4 a 1 na Fonte Nova pelo Brasileirão. Foram cinco vitórias seguidas:

Bahia 2x1 Vitória (Fonte Nova) - 30ª rodada do Brasileirão 2017

Vitória 0x3 Bahia (WO no Barradão) - 1ª fase do Baianão 2018

Bahia 2x1 Vitória (Fonte Nova) - ida da final do Baianão 2018

Vitória 0x1 Bahia (Barradão) - volta da final do Baianão 2018

Bahia 4x1 Vitória (Fonte Nova) - 14ª rodada do Brasileirão 2018

Briga generalizada no 'BaVi da Paz', em 2018 | Foto: Margarida Neide/Ag. A TARDE

As vitórias consecutivas integraram um momento ainda maior de domínio do Bahia diante do Vitória. A invencibilidade durou 12 jogos, entre abril de 2017 a março de 2019. Foram seis vitórias e seis empates no período.

No momento recente, o Bahia também tem vantagem diante do grande rival. Nos últimos 10 clássicos disputados, o Vitória ganhou apenas um (2 a 1 pelo Brasileirão 2025). São cinco triunfos do Tricolor e quatro empates.

Tabu em casa

O Bahia venceu os últimos três clássicos que disputou contra o Vitória na Fonte Nova e tem causa problemas ao grande rival quando é mandante. Palco do jogo desta quarta-feira, a Arena não sedia um clássico vencid pelo Rubro-Negro desde 2020.

Dos últimos 20 clássicos disputados com mando de campo do Bahia, o Vitória saiu vencedor em apenas dois. Para o Leão, o desafio é quebrar o tabu.