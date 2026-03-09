FUTEBOL
Bahia pode voltar a vencer três BaVi em sequência; relembre a última vez
Em 2026, o Bahia tem levado a melhor diante do rival Vitória
Por Daniel Genonadio
Bahia e Vitória voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 11, pelo Campeonato Brasileiro, dias depois de decidirem a final do Campeonato Baiano. O Tricolor tem levado a melhor diante do rival e pode chegar a sua terceira vitória consecutiva em BaVi, feito que não acontece desde 2018.
O que aconteceu?
- O Esporte Clube Bahia vem levando a melhor diante do Vitória em 2026 e venceu os dois clássicos que aconteceram até aqui pelo Campeonato Baiano. Os triunfos tricolores aconteceram pela primeira fase (1 a 0, no Barradão, em 25 de janeiro) e na final (2 a 1, na Arena Fonte Nova, no último sábado, 7).
- Agora, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar e o Tricolor tem a chance de vencer três clássicos seguidos. O jogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova. O duelo terá apenas torcida do Bahia.
Quando aconteceu pela última vez?
A última vez que o Bahia venceu o Vitória por três vezes consecutivas foi em 2018, ano em que esse retrospecto foi ainda melhor, com cinco vitórias seguidas.
A sequência positiva começou ainda em 2017, com uma vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão. Em 2018, o Tricolor completou três vitórias seguidas contando com um W.O no famoso 'BaVi da Paz', quando os jogadores protagonizaram uma briga generalizada, e com novo 2 a 1, pela ida da final do Campeonato Baiano.
Ainda em 2018, o Bahia venceu o Vitória novamente na volta do Baianão e aplicou uma goleada de 4 a 1 na Fonte Nova pelo Brasileirão. Foram cinco vitórias seguidas:
- Bahia 2x1 Vitória (Fonte Nova) - 30ª rodada do Brasileirão 2017
- Vitória 0x3 Bahia (WO no Barradão) - 1ª fase do Baianão 2018
- Bahia 2x1 Vitória (Fonte Nova) - ida da final do Baianão 2018
- Vitória 0x1 Bahia (Barradão) - volta da final do Baianão 2018
- Bahia 4x1 Vitória (Fonte Nova) - 14ª rodada do Brasileirão 2018
As vitórias consecutivas integraram um momento ainda maior de domínio do Bahia diante do Vitória. A invencibilidade durou 12 jogos, entre abril de 2017 a março de 2019. Foram seis vitórias e seis empates no período.
No momento recente, o Bahia também tem vantagem diante do grande rival. Nos últimos 10 clássicos disputados, o Vitória ganhou apenas um (2 a 1 pelo Brasileirão 2025). São cinco triunfos do Tricolor e quatro empates.
Tabu em casa
O Bahia venceu os últimos três clássicos que disputou contra o Vitória na Fonte Nova e tem causa problemas ao grande rival quando é mandante. Palco do jogo desta quarta-feira, a Arena não sedia um clássico vencid pelo Rubro-Negro desde 2020.
Dos últimos 20 clássicos disputados com mando de campo do Bahia, o Vitória saiu vencedor em apenas dois. Para o Leão, o desafio é quebrar o tabu.
