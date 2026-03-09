Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Bahia pode voltar a vencer três BaVi em sequência; relembre a última vez

Em 2026, o Bahia tem levado a melhor diante do rival Vitória

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

09/03/2026 - 10:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi
Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi -

Bahia e Vitória voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 11, pelo Campeonato Brasileiro, dias depois de decidirem a final do Campeonato Baiano. O Tricolor tem levado a melhor diante do rival e pode chegar a sua terceira vitória consecutiva em BaVi, feito que não acontece desde 2018.

O que aconteceu?

  • O Esporte Clube Bahia vem levando a melhor diante do Vitória em 2026 e venceu os dois clássicos que aconteceram até aqui pelo Campeonato Baiano. Os triunfos tricolores aconteceram pela primeira fase (1 a 0, no Barradão, em 25 de janeiro) e na final (2 a 1, na Arena Fonte Nova, no último sábado, 7).
  • Agora, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar e o Tricolor tem a chance de vencer três clássicos seguidos. O jogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova. O duelo terá apenas torcida do Bahia.
Bahia venceu o Vitória e conquistou o título do Campeonato Baiano de 2026
Bahia venceu o Vitória e conquistou o título do Campeonato Baiano de 2026 | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Quando aconteceu pela última vez?

A última vez que o Bahia venceu o Vitória por três vezes consecutivas foi em 2018, ano em que esse retrospecto foi ainda melhor, com cinco vitórias seguidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A sequência positiva começou ainda em 2017, com uma vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão. Em 2018, o Tricolor completou três vitórias seguidas contando com um W.O no famoso 'BaVi da Paz', quando os jogadores protagonizaram uma briga generalizada, e com novo 2 a 1, pela ida da final do Campeonato Baiano.

Ainda em 2018, o Bahia venceu o Vitória novamente na volta do Baianão e aplicou uma goleada de 4 a 1 na Fonte Nova pelo Brasileirão. Foram cinco vitórias seguidas:

  • Bahia 2x1 Vitória (Fonte Nova) - 30ª rodada do Brasileirão 2017
  • Vitória 0x3 Bahia (WO no Barradão) - 1ª fase do Baianão 2018
  • Bahia 2x1 Vitória (Fonte Nova) - ida da final do Baianão 2018
  • Vitória 0x1 Bahia (Barradão) - volta da final do Baianão 2018
  • Bahia 4x1 Vitória (Fonte Nova) - 14ª rodada do Brasileirão 2018
Briga generalizada no 'BaVi da Paz', em 2018
Briga generalizada no 'BaVi da Paz', em 2018 | Foto: Margarida Neide/Ag. A TARDE

As vitórias consecutivas integraram um momento ainda maior de domínio do Bahia diante do Vitória. A invencibilidade durou 12 jogos, entre abril de 2017 a março de 2019. Foram seis vitórias e seis empates no período.

No momento recente, o Bahia também tem vantagem diante do grande rival. Nos últimos 10 clássicos disputados, o Vitória ganhou apenas um (2 a 1 pelo Brasileirão 2025). São cinco triunfos do Tricolor e quatro empates.

Leia Também:

Vitória é julgado nesta segunda no STJD por homofobia e briga no BaVi
Vitória terá reforços na defesa e meio-campo para o BaVi desta quarta
Bahia volta a emplacar dois títulos sobre o Vitória após 32 anos

Tabu em casa

O Bahia venceu os últimos três clássicos que disputou contra o Vitória na Fonte Nova e tem causa problemas ao grande rival quando é mandante. Palco do jogo desta quarta-feira, a Arena não sedia um clássico vencid pelo Rubro-Negro desde 2020.

Dos últimos 20 clássicos disputados com mando de campo do Bahia, o Vitória saiu vencedor em apenas dois. Para o Leão, o desafio é quebrar o tabu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bavi campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia esporte clube vitória Futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Éverton Ribeiro, do Bahia, no clássico BaVi
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x