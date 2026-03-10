Bahia pode ter três reforços para clássico contra o Vitória

Michel Araújo e Caio Alexandre podem voltar ao time, enquanto Marcos Victor já está regularizado e deve ficar à disposição de Rogério Ceni. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia deve contar com reforços importantes para o clássico contra o Esporte Clube Vitória, nesta quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o BaVi, o técnico Rogério Ceni poderá ter até três reforços à disposição.

O meio-campista uruguaio Michel Araújo pode voltar a figurar na lista de relacionados após mais de um mês de ausência. Nesta segunda-feira, 9, o atleta treinou normalmente com o elenco no CT Evaristo de Macedo.

Por outro lado, também há expectativa pelo retorno do volante Caio Alexandre. O camisa 8 do Esquadrão ficou de fora do clássico do último sábado, 7, em razão de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Na ocasião, o próprio jogador afirmou que o problema não era grave, mas que o tempo de recuperação foi curto, o que o deixou fora de combate por recomendação do departamento médico.

No entanto, se ainda existem dúvidas em relação aos atletas citados anteriormente, um nome que vai estar à disposição do treinador tricolor é o zagueiro Marcos Victor.

De volta ao clube após solicitação da comissão técnica, o defensor vem treinando com o grupo desde sua chegada, está regularizado e depende exclusivamente da decisão de Rogério Ceni para integrar a lista de relacionados.