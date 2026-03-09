Cruzeiro x Galo tem recorde de expulsões no Brasil; veja marca mundial

Briga entre jogador de Cruzeiro e Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro - Foto: Gilson Lobo | AGIF

A confusão generalizada na final do Campeonato Mineiro, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, chamou atenção em todo o país pelas cenas de violência entre os jogadores dentro de campo, além do número recorde de expulsões após a briga: 23. A quantidade de cartões vermelhos aplicados pelo árbitro Matheus Candançan neste domingo, 8, se tornou a maior da história do futebol brasileiro.

Antes disso, duas partidas haviam atingido a marca de 22 cartões vermelhos.

A primeira aconteceu em 1954, no Torneio Rio-São Paulo, no duelo entre Portuguesa e Botafogo. A outra foi registrada em 1971, no amistoso entre Avaí e Figueirense, rivais no estado de Santa Catarina, jogo que ficou conhecido como "Clássico da Vergonha".

Recorde mundial

No entanto, o clássico mineiro deste final de semana ainda está muito distante do jogo com o maior número de expulsões da história do futebol, de acordo com informação confirmada pelo perfil oficial do Guinness World Records, a autoridade global que documenta, verifica e celebra recordes mundiais.

It's not quite the 36 players that got sent off in the Argentine Primera D game between Club Atlético Claypole and Victoriano Arenas at the Estadio Rodolfo Capocasa on 27 February 2011.



All 18 players on each side (11 onfield players and 7 substitutes) were sent off following… https://t.co/W2KgqN6y4K — Guinness World Records (@GWR) March 9, 2026

Em fevereiro de 2011, pela 23ª rodada da Primeira D, equivalente à quinta divisão do futebol argentino, foram registradas um total de 36 expulsões no jogo entre Atlético Claypole e Victoriano Arenas, mesmo sem nenhuma grande rivalidade prévia entre os clubes. Ao fim da partida, as equipes começaram uma briga generalizada que teve proporções ainda maiores que a de Cruzeiro e Atlético Mineiro.

BaVi da Paz

Considerado um dos casos mais marcantes de violência dentro de campo no estado, o Bavi da Paz teve um total de nove expulsões, além de oito cartões amarelos.

A partida, realizada no Barradão, ganhou esse nome justamente por marcar o retorno das duas torcidas nos clássicos baianos após seis confrontos, sendo denominado de “Clássico da Paz” para marcar a harmonia entre o público no estádio. No entanto, o que se viu em campo foi muito diferente.

A confusão começou após o gol de empate do Bahia, marcado por Vinicius Vina aos 4 minutos do segundo tempo. Na comemoração, o meia fez sua tradicional dança à frente da torcida do Vitória, o que gerou revolta dos jogadores do Leão e deu início a uma briga generalizada no gramado.

A partida teve que ficar paralisada por 16 minutos para acalmar os ânimos e atendimento dos jogadores envolvidos. Três titulares do Vitória e dois do Bahia foram expulsos, além de dois jogadores tricolores que estavam no banco de reservas.

Durante a partida, outros dois atletas do Vitória foram expulsos, de forma que o Leão não tinha o número mínimo de jogadores para a continuação da partida, que foi encerrada aos 34 minutos do segundo tempo.

A Batalha de Nuremberg

Apesar de não se aproximar do número de expulsões registradas nas partidas citadas anteriormente, a partida mais violenta da história das Copas do Mundo foi registrada em 2006, no duelo entre Portugal e Holanda, válido pelas oitavas de final do torneio.

Na ocasião, os portugueses venceram por 1 a 0 com gol de Maniche, mas o que fez a partida ganhar as manchetes foram os 16 cartões amarelos e os quatro vermelhos ao longo da partida, que ganhou o recorde de jogo mais indisciplinado e com mais expulsões na história dos Mundiais.

“Jogo de Libertadores”

Conhecida por ser uma competição em que os jogadores entregam tudo em si dentro de campo, a Libertadores também tem um impressionante recorde de expulsões em sua história.

Em março de 1971, o ​Boca Juniors, da Argentina, recebeu o Sporting Cristal, do Peru, na La Bombonera, em partida que valia a classificação para a semifinal do torneio. Ao todo, foram registradas um total de 19 expulsões em uma confusão após o jogo, que terminou empatado em 2 a 2; somente os dois goleiros e o zagueiro Meléndez, do Boca, foram poupados.

Todos os envolvidos na briga foram detidos e três acabaram hospitalizados.