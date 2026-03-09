Salvador terá arena especial para assistir jogos da Copa do Mundo

Projeto Arena N°1 - Foto: Divulgação I Ambev

A Copa do Mundo pode ser longe de Salvador, mas a torcida soteropolitana terá a chance de viver as emoções do Mundial em clima de estádio. Salvador foi das cinco capitais brasileiras escolhidas para receber uma arena oficial de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, criando um ponto de encontro da torcida.

A iniciativa faz parte do projeto Arena Nº1, que levará estruturas para Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife. A expectativa é que as cinco cidades reúnam mais de 600 mil pessoas ao longo do torneio em eventos com transmissão ao vivo das partidas do Brasil.

Na prática, a proposta é criar grandes watch parties, com telões, atrações culturais e ativações de marcas. Embora os locais exatos ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que Salvador receba uma das maiores estruturas do projeto, aproveitando a tradição da cidade em grandes eventos populares e celebrações esportivas.

De acordo com Bruno Duarte, CEO da Agência California, responsável pela operação nacional, a proposta é transformar os espaços em grandes celebrações da cultura brasileira.

"Estamos falando de um dos maiores projetos da Copa do Mundo no Brasil, pensado para ir além do jogo e se tornar uma grande plataforma cultural", disse.

Com a presença confirmada no projeto, Salvador tem a chance voltar a viver o clima de Copa nas ruas, reunindo milhares de torcedores para acompanhar juntos os jogos da Seleção Brasileira durante o Mundial.