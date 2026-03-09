ESPORTES
Copa do Mundo 2026: México mobiliza 100 mil agentes após onda de violência
A maior preocupação das autoridades recai sobre Guadalajara, no estado de Jalisco
O governo do México anunciou a mobilização estratégica de 100 mil agentes de segurança para garantir a proteção de torcedores e seleções durante a Copa do Mundo 2026. O plano operacional foi detalhado por Roman Villavalzo Barrios, chefe de coordenação do Mundial no país, e surge como resposta direta à instabilidade recente em regiões que sediarão o evento.
O contingente anunciado inclui 20 mil militares e 55 mil policiais, além de equipes de segurança privada. A operação contará com tecnologia de ponta, utilizando sistemas antidrone, aeronaves, veículos blindados e cães farejadores treinados para detectar explosivos.
Foco em Guadalajara e o combate aos cartéis
A maior preocupação das autoridades recai sobre Guadalajara, no estado de Jalisco. A região enfrentou uma grave crise de segurança no último mês, após uma operação policial resultar na morte de "El Mencho", líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación.
A morte do narcotraficante desencadeou ataques, barricadas e a ativação do "protocolo de alerta vermelho" na cidade. Apesar do histórico recente, a presidente Claudia Sheinbaum garantiu que o país oferece segurança plena para a realização do torneio. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também manifestou confiança na organização mexicana.
Cidades-sede e o retorno à normalidade
Além de Guadalajara, as cidades de Monterrey e a Cidade do México completam o trio de sedes mexicanas no mundial compartilhado com Estados Unidos e Canadá. No momento, o estado de Jalisco passa por um processo de normalização progressiva, com reforço da vigilância militar e reativação do turismo e dos aeroportos.
O México será palco de partidas decisivas, incluindo a abertura do grupo da seleção anfitriã e confrontos eliminatórios até as oitavas de final.
