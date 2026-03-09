"Sangue quente", justifica Hulk sobre briga em Cruzeiro x Atlético-MG

- Foto: Pedro Souza / Atlético

Resumo do Clássico Atlético-MG x Cruzeiro Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, em 8 de outubro, terminou com vitória da Raposa por 1 a 0 e título do Campeonato Mineiro.

Briga generalizada aos 51 minutos do segundo tempo, com Hulk e Lucas Villalba envolvidos em agressões.

Hulk lamenta a violência e justifica: "protegemos nossos companheiros". Destaca a imagem negativa para torcedores.

Críticas ao árbitro Matheus Candançan, que não controlou a partida e contribuiu para a escalada da agressão.

Conflito começou com uma dividida entre o goleiro Everson e o meia Christian, levando a agressões sérias entre vários jogadores.

Nome de destaque do Atlético-MG, Hulk Paraíba está entre os 23 jogadores expulsos durante o clássico contra o Cruzeiro, ocorrido neste domingo, 8, no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão.

A partida, que resultou na vitória da Raposa por 1 a 0 e, consequentemente, no título do Campeonato Mineiro, foi marcada por uma briga generalizada com direito a socos e empurrões entre os integrantes de ambas equipes.

Na confusão, iniciada aos 51 minutos do segundo tempo, o atacante e Lucas Villalba, jogador do time rival, se agrediram. Durante entrevista coletiva após a partida, o camisa 7 lamentou o ocorrido.

“Eu não me recordo de ter participado de violência assim numa partida de futebol que estive presente. É lamentável, eu não vou cansar de pedir desculpas”, disse.

No entanto, Hulk justificou a violência e explicou o que teria o motivado a agir de forma brutal. “A gente tenta apaziguar, mas é o sangue quente. A gente vê um companheiro sendo agredido, automaticamente vai reagir. Tem que defender o companheiro e as cores do teu time”, argumentou.

De acordo com o integrante do Atlético-MG, o episódio no Mineirão deixou uma marca negativa para os 50 mil torcedores presentes e para todos os fãs de futebol.

“É feio para mais de 50 mil torcedores assistindo, feio para quem está assistindo em casa, feio para quem gosta de jogar futebol”, lamentou.

Críticas ao árbitro

Responsável por apitar a partida, o árbitro Matheus Candançan foi duramente criticado pelo jogador. Segundo Hulk, o profissional teria "perdido o controle" da partida.

“Eu tinha falado com ele no início do segundo tempo: ‘Se você não tiver o controle do jogo, esquece’”, contou.

Segundo o atacante, o árbitro não interviu ao perceber que as agressões haviam sido iniciadas, contribuindo para o aumento da tensão. Além disso, ele reforçou a necessidade de que autoridades do futebol atuem para evitar confrontos semelhantes.

Entenda a confusão

O conflito teve início nos minutos finais, após uma dividida entre o goleiro Everson e o meia Christian. Segundo o relatório da arbitragem, Christian atingiu a cabeça do goleiro com a canela em uma disputa de rebote. Inconformado, Everson reagiu com brutalidade, prensando o adversário no chão com o joelho. O gesto foi o estopim para uma invasão de campo e confrontos físicos em diversos setores do gramado.

A confusão escalou rapidamente para agressões graves. O zagueiro Lyanco, do Galo, desferiu uma voadora, enquanto Gerson, do Cruzeiro, trocou socos com o defensor atleticano no meio-campo. Até o goleiro Cássio atravessou o campo para se envolver no tumulto, atingindo Lyanco com um chute. Outros focos de briga registraram trocas de socos entre Hulk e Lucas Villalba, além de agressões envolvendo Júnior Alonso e Walace.