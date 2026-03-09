Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMO TUDO COMEÇOU

Brigas e 23 expulsões: entenda confusão generalizada em Cruzeiro x Atlético-MG

Final do campeonato mineiro também terminou com 32 cartões

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

09/03/2026 - 9:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria
A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria -

A conquista do título do Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, neste domingo, 8, no Mineirão, foi manchada por uma briga generalizada que envolveu jogadores, reservas e comissões técnicas. A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria que resultaram em 23 expulsões anotadas na súmula pelo árbitro Matheus Candançan.

O estopim da confusão

O conflito teve início nos minutos finais, após uma dividida entre o goleiro Everson e o meia Christian. Segundo o relatório da arbitragem, Christian atingiu a cabeça do goleiro com a canela em uma disputa de rebote. Inconformado, Everson reagiu com brutalidade, prensando o adversário no chão com o joelho. O gesto foi o estopim para uma invasão de campo e confrontos físicos em diversos setores do gramado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cenas de voadoras e agressões

A confusão escalou rapidamente para agressões graves. O zagueiro Lyanco, do Galo, desferiu uma voadora, enquanto Gerson, do Cruzeiro, trocou socos com o defensor atleticano no meio-campo. Até o goleiro Cássio atravessou o campo para se envolver no tumulto, atingindo Lyanco com um chute. Outros focos de briga registraram trocas de socos entre Hulk e Lucas Villalba, além de agressões envolvendo Júnior Alonso e Walace.

Veja vídeo do momento, abaixo:

Súmula registra recorde de expulsões

O árbitro aguardou o controle parcial dos ânimos para encerrar a partida e oficializar o título celeste. Na súmula publicada na madrugada desta segunda-feira, 9, Candançan justificou a exclusão em massa por socos e pontapés, destacando a impossibilidade de apresentar o cartão vermelho individualmente no momento do caos. Entre os punidos estão nomes de peso como Hulk, Everson, Lyanco, Cássio, Gerson e o autor do gol do título, Kaio Jorge.

Apesar do clima de guerra, Kaio Jorge minimizou o ocorrido após o jogo, afirmando que agiu para defender os companheiros e que a rivalidade se restringe às quatro linhas. Agora, ambas as equipes aguardam possíveis punições severas do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) enquanto se preparam para a estreia no Campeonato Brasileiro.

Leia Também:

Vitória é julgado nesta segunda no STJD por homofobia e briga no BaVi
Davi Lucca conquista vice-campeonato no Equador e mantém liderança no ranking
Homem passa mal e morre durante competição de triatlo

Próximos jogos do Cruzeiro:

  • Flamengo (F): 11/03, 21h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
  • Vasco (C): 15/03, 20h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
  • Athletico-PR (F): 18/03, 19h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

Próximos jogos do Atlético-MG:

  • Internacional (C): 11/03, 19h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
  • Vitória (F): 14/03, 18h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
  • São Paulo (C): 18/03, 20h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-MG brigas em campo Campeonato Mineiro Cruzeiro expulsões

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x