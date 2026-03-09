Brigas e 23 expulsões: entenda confusão generalizada em Cruzeiro x Atlético-MG

A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria - Foto: Gilson Lobo/AGIF

A conquista do título do Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, neste domingo, 8, no Mineirão, foi manchada por uma briga generalizada que envolveu jogadores, reservas e comissões técnicas. A vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Atlético-MG ficou em segundo plano diante das cenas de selvageria que resultaram em 23 expulsões anotadas na súmula pelo árbitro Matheus Candançan.

O estopim da confusão

O conflito teve início nos minutos finais, após uma dividida entre o goleiro Everson e o meia Christian. Segundo o relatório da arbitragem, Christian atingiu a cabeça do goleiro com a canela em uma disputa de rebote. Inconformado, Everson reagiu com brutalidade, prensando o adversário no chão com o joelho. O gesto foi o estopim para uma invasão de campo e confrontos físicos em diversos setores do gramado.

Cenas de voadoras e agressões

A confusão escalou rapidamente para agressões graves. O zagueiro Lyanco, do Galo, desferiu uma voadora, enquanto Gerson, do Cruzeiro, trocou socos com o defensor atleticano no meio-campo. Até o goleiro Cássio atravessou o campo para se envolver no tumulto, atingindo Lyanco com um chute. Outros focos de briga registraram trocas de socos entre Hulk e Lucas Villalba, além de agressões envolvendo Júnior Alonso e Walace.

Súmula registra recorde de expulsões

O árbitro aguardou o controle parcial dos ânimos para encerrar a partida e oficializar o título celeste. Na súmula publicada na madrugada desta segunda-feira, 9, Candançan justificou a exclusão em massa por socos e pontapés, destacando a impossibilidade de apresentar o cartão vermelho individualmente no momento do caos. Entre os punidos estão nomes de peso como Hulk, Everson, Lyanco, Cássio, Gerson e o autor do gol do título, Kaio Jorge.

Apesar do clima de guerra, Kaio Jorge minimizou o ocorrido após o jogo, afirmando que agiu para defender os companheiros e que a rivalidade se restringe às quatro linhas. Agora, ambas as equipes aguardam possíveis punições severas do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) enquanto se preparam para a estreia no Campeonato Brasileiro.

