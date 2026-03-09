Curso gratuito de eletricista abre mais de 200 vagas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Participantes receberão certificação profissional - Foto: Divulgação/Neoenergia Coelba

Um curso gratuito de formação de eletricistas está com 243 vagas abertas em nove cidades da Bahia. Para facilitar o acesso dos interessados, serão realizados mutirões de inscrição presencial na terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11.

O atendimento ocorrerá das 8h às 19h nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú. Também é possível se inscrever pela internet até o dia 31 de março.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva na categoria B ou superior.

Ao final da formação, os participantes receberão certificação profissional e poderão ser incluídos em um banco de talentos, passando a concorrer a futuras oportunidades de trabalho na área.

Locais dos mutirões