BAHIA
OPORTUNIDADE

Curso gratuito de eletricista abre mais de 200 vagas na Bahia

Mutirões com inscrições presenciais acontecem em nove cidades baianas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/03/2026 - 10:38 h

Participantes receberão certificação profissional
Um curso gratuito de formação de eletricistas está com 243 vagas abertas em nove cidades da Bahia. Para facilitar o acesso dos interessados, serão realizados mutirões de inscrição presencial na terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11.

O atendimento ocorrerá das 8h às 19h nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú. Também é possível se inscrever pela internet até o dia 31 de março.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva na categoria B ou superior.

Ao final da formação, os participantes receberão certificação profissional e poderão ser incluídos em um banco de talentos, passando a concorrer a futuras oportunidades de trabalho na área.

Coronel passa por cirurgia no coração para evitar infarto
Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil
Inmet alerta para chuvas intensas em mais de 90 cidades da Bahia

Locais dos mutirões

  • Itaberaba: CDL – Praça Castro Alves, 137, Centro
  • Seabra: ACISE – Av. Franklin de Queiroz, 475, Centro
  • Luís Eduardo Magalhães: Rua José de Alencar, Quadra D4, Loteamento Aroldo Cruz
  • Ilhéus: Rodovia Jorge Amado (BR-415), Km 13, Banco da Vitória
  • Feira de Santana: Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000, Campo Limpo
  • Jacobina: Rua Florisvaldo Barberino, 267, Félix Tomaz
  • Ipiaú: CDL – Av. do Contorno, Centro
  • Porto Seguro: CDL – Rua dos Periquitos, 12, Centro
  • Remanso: em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

curso de eletricistas formação profissional oportunidades de trabalho vagas na bahia

