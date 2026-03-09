OPORTUNIDADE
Curso gratuito de eletricista abre mais de 200 vagas na Bahia
Mutirões com inscrições presenciais acontecem em nove cidades baianas
Por Victoria Isabel
Um curso gratuito de formação de eletricistas está com 243 vagas abertas em nove cidades da Bahia. Para facilitar o acesso dos interessados, serão realizados mutirões de inscrição presencial na terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11.
O atendimento ocorrerá das 8h às 19h nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú. Também é possível se inscrever pela internet até o dia 31 de março.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva na categoria B ou superior.
Ao final da formação, os participantes receberão certificação profissional e poderão ser incluídos em um banco de talentos, passando a concorrer a futuras oportunidades de trabalho na área.
Locais dos mutirões
- Itaberaba: CDL – Praça Castro Alves, 137, Centro
- Seabra: ACISE – Av. Franklin de Queiroz, 475, Centro
- Luís Eduardo Magalhães: Rua José de Alencar, Quadra D4, Loteamento Aroldo Cruz
- Ilhéus: Rodovia Jorge Amado (BR-415), Km 13, Banco da Vitória
- Feira de Santana: Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000, Campo Limpo
- Jacobina: Rua Florisvaldo Barberino, 267, Félix Tomaz
- Ipiaú: CDL – Av. do Contorno, Centro
- Porto Seguro: CDL – Rua dos Periquitos, 12, Centro
- Remanso: em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário.
