ESPORTES
COPA DO MUNDO 2026

Uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 é revelado; veja imagens

Imagens reveladas pelo Footy Headlines mostram detalhes inéditos dos novos uniformes

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

05/03/2026 - 16:21 h

Suposto vazamento do uniforme da seleção brasileira
Suposto vazamento do uniforme da seleção brasileira -

Começaram a circular nas redes sociais, nesta quarta-feira, 4, imagens do uniforme que a seleção brasileira utilizará na Copa do Mundo da FIFA de 2026. O primeiro uniforme da seleção brasileira foi vazado nesta terça-feira pela página @Footy_Headlines, e confirmados pelo jornalista da ESPN, Pedro Ivo Almeida.

O vazamento apresenta as datas que os uniformes serão utilizados pela Canarinho irão estrear.

Data das estreias

  • Primeiro uniforme: 26 de março em Brasil x França.
  • Segundo uniforme: 31 de março em Brasil x Croácia.

O primeiro uniforme contem traços semelhantes ao uniforme que o Brasil utilizou na copa de 1970. A principal semelhança entre os uniformes é o formato da gola da camisa, com formato arredondado com um entalhe apontando para baixo.

Imagem ilustrativa da imagem Uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 é revelado; veja imagens
| Foto: Reprodução

Segundo uniforme

As imagens ainda não foram confirmadas nem pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e nem pela Nike. A informação foi divulgada pela pelo perfil @StashedSNKRS, conhecido por divulgar vazamentos de produtos relacionados à marca Jordan.

Nas imagens divulgadas, aparecem os jogadores Vini Jr., Matheus Cunha, Vitor Roque, Estêvão e Marquinhos.

O modelo que supostamente estamparia a marca Jordan é o uniforme secundário da seleção, que apresenta tons mais escuros de azul, e com detalhes em amarelo e azul turquesa. O escudo da CBF fica localizado no centro do uniforme.

Imagem ilustrativa da imagem Uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 é revelado; veja imagens
| Foto: Divulgação / Redes sociais

Quebra de padrão histórico

Caso seja confirmado, o conjunto irá quebrar um padrão histórico nos uniformes do Brasil. A seleção comumente utiliza uma camisa azul, calção branco e meias azuis como segunda opção.

O suposto modelo vazado apresenta uma tonalidade mais escura e com o meião com cores mais intensas.

Será a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1994 que a seleção brasileira disputou um mundial sem o logo da NIKE estampado no peito do uniforme secundário. O primeiro modelo, segundo os vazamentos, mantém a marca da fornecedora.

Polêmica do uniforme

O vazamento aconteceu meses depois de uma polêmica que envolvia um suposto uniforme vermelho para ser a segunda opção da seleção brasileira. A ideia foi descontinuada após forte pressão popular e reação negativa.

Em junho de 2025, Samir Xaud afirmou que o azul seria mantido como a cor do uniforme reserva.

