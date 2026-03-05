Estreia contra Nenê e reencontros: o que espera o Vitória na Copa do Nordeste 2026

A Copa do Nordeste já teve seus grupos definidos em sorteio oficial realizado nesta terça-feira, 3, pela CBF. Representantes baianos na competição, Vitória, Jacuipense e Juazeirense, conheceram os seus adversários. O Portal A TARDE te apresenta um guia inicial com detalhes de todos os adversários do Rubro-Negro baiano.

Para a edição de 2026, a Copa do Nordeste não conta com o seu atual campeão, o Esporte Clube Bahia. Por consequência do novo regulamento implementado pela CBF para a organização do calendário, onde times que jogam competições comandadas pela CONMEBOL não podem jogar competições regionais.

Confira no guia abaixo quais são e os detalhes dos adversários que o Vitória irá enfrentar na primeira fase da competição.



Jogos do Vitória na Copa do Nordeste

O Vitória estreia no torneio regional entre os dias 25 e 26 de maio. Ao todo, serão três jogos dentro de casa e dois fora nesta fase inicial.

Datas-base

Vitória x Botafogo-PB: 25 ou 26/3

CRB x Vitória: 28 ou 29/3

Vitória x Juazeirense: 08 ou 09/4

Vitória x Piauí: 15 ou 16/4

Confiança x Vitória: 29 ou 30/4

Vitória x Botafogo-PB pela Série C de 2022 | Foto: Divulgação / EC Vitória

Raio-X dos adversários do Vitória na Copa do Nordeste

Botafogo-PB

A estreia do Vitória será contra o Botafogo-PB. O duelo marcará o décimo nono confronto entre as equipes em toda a história.

Retrospecto do confronto

A última partida entre Vitória x Botafogo-PB foi durante a Série C de 2022, onde o Belo venceu o Leão da Barra por 1 a 0, dentro do Barradão. No retrospecto geral, o equilíbrio prevalece: são 8 triunfos do Vitória, 4 empates e 7 vitórias do Belo.

Temporada do Botafogo-PB

O Botafogo-PB chega para o confronto em uma sequência de três partidas sem vencer (dois empates e uma derrota) e na semifinal do Campeonato Paraibano.

Na partida de ida perdeu para o Serra Branca por 1 a 0 e precisa reverter para chegar na final.

A última vitória do time paraibano ocorreu no dia 18 de fevereiro, quando bateu o Treze por 2 a 0, em casa.

O Botafogo-PB não conquista o Campeonato Paraibano desde 2019.

Destaques do Botafogo-PB

O Botafogo-PB tem como destaque no seu elenco o experiente jogador Nenê, ex-Vasco e Fluminense, que se juntou a equipe na temporada de 2026 e soma 8 partidas disputadas, com 3 gols e 1 assistência distribuída.

O elenco do Botafogo-PB é composto por atletas que são velhos conhecidos do Vitória. São eles os laterais Yan Souto, PK, que tiveram passagem pelo elenco Rubro-Negro em 2023. e p atacante Lawan, recém-negociado.

Time do Botafogo da Paraíba saindo de campo | Foto: Reprodução / X

CRB

A segunda partida do Vitória na fase de grupos será contra o CRB, duelo que deverá acontecer nos dias 28 ou 29 de março. O duelo será o vigésimo nono entre as equipes em toda a história.

Retrospecto do confronto

A última partida entre as equipes aconteceu no dia 22 de janeiro de 2025, e terminou com um empate em 2 a 2, pela Copa do Nordeste.

O penúltimo confronto entre as equipes marcou de vez a rivalidade. O CRB goleou por 6 a 0 o Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Naquele ano, o Vitória se sagrou o campeão da competição.

O duelo entre as equipes é historicamente equilibrado, com 12 triunfos do Vitória, 9 vitórias do CRB, e 7 empates ao todo.

Temporada do CRB

O CRB está embalado na temporada de 2026. No último jogo, contra a equipe do Porto-BA, pela Copa do Brasil, na última terça-feira, 3, goleou a equipe baiana pelo extenso placar de 6 a 0.

Além deste placar, o CRB acumula mais três partidas com resultados positivos pelo Campeonato Alagoano, batendo times como ASA e CSA, configurando um bom início de temporada para a equipe de Alagoas.

Destaques do CRB

O destaque do CRB na temporada é o atacante Mikael, de 26 anos, que tem 7 gols marcados na temporada pela equipe alagoana, marcando duas vezes contra a equipe do ASA e também contribuindo com o placar contra o Porto-BA.

Time do CRB comemorando o gol marcado | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Juazeirense

O terceiro confronto do Vitória na Copa do Nordeste, que acontecerá nos dias 8 ou 9 de abril será contra a Juazeirense. Esse será o vigésimo primeiro confronto entre as equipes na história.

Retrospecto do Confronto

O último jogo entre as equipes aconteceu no dia 21 de janeiro de 2026, resultando numa goleada do Vitória sobre a Juazeirense por 4 a 0, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

O confronto apresenta vantagem Rubro-Negra, com 10 triunfos do Vitória, 6 empates, e 4 vitórias do time da Juazeirense.

Temporada da Juazeirense

A Juazeirense vem de tropeços nos últimos cinco jogos na temporada, com apenas ma vitória. O último jogo da equipe foi contra o Bahia, na semifinal do Campeonato Baiano, onde foi goleada por 4 a 2, ficando de fora da final do Estadual.

Para a temporada de 2026, a Juazeirense disputou o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil de 2026, onde empatou na primeira partida contra o Capital, por 1 a 1, e foi eliminado na disputa por pênaltis.

Destaques do Juazeirense

O grande destaque da temporada do time da Juazeirense foi o atacante Anderson Pato, que recentemente foi anunciado como reforço do próprio Vitória.

Time da Juazeirense em campo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Piauí

O quarto confronto do Vitória na Copa do Nordeste, que acontecerá nos dias 15 ou 16 de abril será contra o Piauí. Essa será a primeira partida da história entre os dois clubes. O time fundado em 1948 irá participar de sua primeira Copa do Nordeste desde o ano de 2015.

Temporada do Piauí

O Enxuga-Rato vem de três vitórias nos últimos cinco jogos disputados, batendo times como Fluminense do Piauí, Oeirense e o Teresina.

O Piauí conquistou a vaga na Copa do Nordeste por consagrar-se campeão estadual após 40 anos, batendo o Fluminense-PI por 2 a 0 no ano passado.

Destaques do Piauí

O destaque do time do Piauí na temporada está sendo o atacante Kauan Maranhão, que balançou as redes três vezes em nove partidas disputadas.

Piauí comemorando gol | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Confiança

O quinto e último confronto do Vitória na fase de grupos da Copa do Nordeste, que acontecerá nos dias 29 ou 30 de abril, será contra o Confiança. Esse será o vigésimo oitavo jogo entre as equipes.



Retrospecto do confronto

A última partida das equipes foi no dia 8 de julho do ano de 2025, pela Copa do Nordeste, duelo que terminou com a equipe do Confiança triunfante sobre o Vitória pelo placar de 1 a 0.

Os times já se enfrentaram 27 vezes, com amplo domínio Rubro-Negro no duelo, com 15 triunfos do Vitória, 4 empates e 8 vitórias para a equipe do Confiança.

Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o Confiança levou a melhor duas vezes, contra uma do Vitória, e dois empates.

Temporada do Confiança

O Trovão Azul vem de 2 vitórias nos últimos 5 confrontos, empatando em duas partidas e perdendo apenas uma. Batendo times como Dorense e Itabaiana, chegando a final do Campeonato Sergipano, onde irá enfrentar o Sergipe no dia 7 de março.

Destaques do Confiança

O destaque da temporada do Confiança é o meio campista Wendel, autor de 3 gols na temporada em 10 partidas disputadas pelo Trovão Azul.

Atleta que chegou ao time no ano de 2026 após defender o Paysandu no ano de 2025, e também o rival do Confiança, o Itabaiana.

Time do Confiança comemorando ida para a final do estadual | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Regulamento da Copa do Nordeste

Ao todo, 20 clubes disputarão a Copa do Nordeste. Na primeira fase, as equipes estarão distribuídas em quatro chaves com cinco agremiações cada.

Serão 60 partidas em dez datas, máximo de 10 datas para os finalistas. O campeão da Copa do Nordeste de 2026 garantirá vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Os 20 clubes participantes iniciam a busca pelo título no dia 25 de março. O campeão será conhecido no dia 7 de junho, quando está marcado o jogo de volta da final.