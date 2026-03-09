Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

O CRAQUE

Joia do Bahia, Dell é eleito o Craque do Baianão 2026 e manda recado

Atacante marcou quatro gols em nove jogos e decidiu o primeiro clássico BaVi do ano

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

09/03/2026 - 20:33 h | Atualizada em 09/03/2026 - 20:57

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova -

O atacante Dell, do Bahia, foi eleito o Craque do Campeonato Baiano 2026 nesta segunda-feira, 9. O jogador de 17 anos marcou quatro gols em nove jogos disputados e decidiu o primeiro clássico BaVi da temporada, marcando o único gol do triunfo por 1 a 0 em pleno Barradão.

Questionado sobre a premiação durante o evento realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), Dell celebrou a sua primeira temporada no futebol profissional e destacou a importância do técnico Rogério Ceni e dos seus companheiros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Gosto sempre de agradecer a Deus por tudo. Eu acho que pela minha primeira temporada no profissional, acho que com o Rogério Ceni, que é um treinador multicampeão, foi muito importante. Tanto no treino, jogos no dia a dia, ele é muito detalhista e dá muito conselho. Ele puxa saco, mas a gente sabe que é para o nosso bem. Então, foi de fundamental importância", disse o jogador.

"Eu acho que esse prêmio é para os jogadores também, né? Como é a minha primeira temporada no profissional, com 17 anos, todo mundo estava ali dando apoio, dando suporte. E eu acho que, sem o coletivo, não ia aparecer um individual", completou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por SUPER Federação Bahiana de Futebol (@fbfoficial)

Seleção do Campeonato

Apesar de ser eleito o melhor jogador da competição, Dell não foi escolhido para a seleção do campeonato, com Tiago Recife, artilheiro do torneio com sete gols marcados, escalado como o melhor centroavante. Rodrigo Nestor e Kauê Furquim também representaram o Bahia como os melhores meia e ponta, respectivamente.

"Para todos, primeiramente quero agradecer a Deus, a minha família. Quero agradecer a todo o staff do Bahia, aos meus companheiros, por cada ajuda e apoio que eles me dão no dia a dia. E se não fosse todas essas pessoas, eu não estaria aqui", celebrou o atacante Kauê Furquim durante o evento.

Kauê Furquim em campo pelo Bahia
Kauê Furquim em campo pelo Bahia | Foto: Letícia Martins | ECBahia

O jovem de 17 anos marcou dois gols em sete partidas e se consolidou como uma opção para o técnico Rogério Ceni na equipe principal. O comandante destacou, em entrevista coletiva após o título, que os jogadores da base foram "os maiores reforços" nesta janela de transferências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Baiano 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x