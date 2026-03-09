Joia do Bahia, Dell é eleito o Craque do Baianão 2026 e manda recado

Dell comemorando gol pelo Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins | ECBahia

O atacante Dell, do Bahia, foi eleito o Craque do Campeonato Baiano 2026 nesta segunda-feira, 9. O jogador de 17 anos marcou quatro gols em nove jogos disputados e decidiu o primeiro clássico BaVi da temporada, marcando o único gol do triunfo por 1 a 0 em pleno Barradão.

Questionado sobre a premiação durante o evento realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), Dell celebrou a sua primeira temporada no futebol profissional e destacou a importância do técnico Rogério Ceni e dos seus companheiros.

"Gosto sempre de agradecer a Deus por tudo. Eu acho que pela minha primeira temporada no profissional, acho que com o Rogério Ceni, que é um treinador multicampeão, foi muito importante. Tanto no treino, jogos no dia a dia, ele é muito detalhista e dá muito conselho. Ele puxa saco, mas a gente sabe que é para o nosso bem. Então, foi de fundamental importância", disse o jogador.

"Eu acho que esse prêmio é para os jogadores também, né? Como é a minha primeira temporada no profissional, com 17 anos, todo mundo estava ali dando apoio, dando suporte. E eu acho que, sem o coletivo, não ia aparecer um individual", completou.

Seleção do Campeonato

Apesar de ser eleito o melhor jogador da competição, Dell não foi escolhido para a seleção do campeonato, com Tiago Recife, artilheiro do torneio com sete gols marcados, escalado como o melhor centroavante. Rodrigo Nestor e Kauê Furquim também representaram o Bahia como os melhores meia e ponta, respectivamente.

"Para todos, primeiramente quero agradecer a Deus, a minha família. Quero agradecer a todo o staff do Bahia, aos meus companheiros, por cada ajuda e apoio que eles me dão no dia a dia. E se não fosse todas essas pessoas, eu não estaria aqui", celebrou o atacante Kauê Furquim durante o evento.

Kauê Furquim em campo pelo Bahia | Foto: Letícia Martins | ECBahia

O jovem de 17 anos marcou dois gols em sete partidas e se consolidou como uma opção para o técnico Rogério Ceni na equipe principal. O comandante destacou, em entrevista coletiva após o título, que os jogadores da base foram "os maiores reforços" nesta janela de transferências.