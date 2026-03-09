Menu
MELHOR TIME?

Com Bahia e sem Vitória, FBF define seleção do Campeonato Baiano 2026

Jacuipense dominou a equipe com quatro jogadores eleitos, além do treinador

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

09/03/2026 - 20:06 h | Atualizada em 09/03/2026 - 21:40

Troféu do Campeonato Baiano
Troféu do Campeonato Baiano -

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou, na noite desta segunda-feira, 9, a seleção do Campeonato Baiano 2026. A definição foi oficializada durante o evento de premiação da competição, que contou com revelações feitas pelo presidente Ricardo Lima a respeito do calendário da próxima edição, em 2027.

Com destaque para a semifinalista Jacuipense — clube que mais produziu atletas para a seleção com quatro jogadores —, a equipe foi definida pela imprensa esportiva da Bahia de acordo com a TVE, que detém os direitos de transmissão. O melhor técnico da competição foi Rodrigo Ribeiro, também do Leão do Sisal.

Com um gol e duas assistências, o meia Rodrigo Nestor foi um dos representantes do Bahia na seleção, como o melhor meia direita, enquanto Kauê Furquim se destacou como o melhor ponta direita. Dell, uma das maiores promessas da base do Tricolor, foi eleito o Craque do Campeonato.

Artilheiro da competição com sete gols marcados, o experiente Tiago Recife foi eleito o melhor centroavante, enquanto Anderson Pato, que atuou pela Juazeirense e foi contratado pelo Leão da Barra, foi escolhido como a Revelação do Campeonato. Nenhum jogador que disputou o torneio pelo Vitória foi selecionado.

Confira a seleção do Campeonato Baiano:

Marcelo (Jacuipense); Diego Bolt (Jequié), Weverton (Jacuipense), Zé Romário (Juazeirense) e Peu (Porto); Vinicius Amaral (Jacuipense), Rodrigo Nestor (Bahia) e Thiaguinho (Jacuipense); Anderson Pato (Juazeirense), Kauê Furquim (Bahia) e Tiago Recife (Jequié). Técnico: Rodrigo Ribeiro (Jacuipense);

Confira cada premiação:

  • Melhor goleiro: Marcelo (Jacuipense);
  • Melhor lateral-direito: Diego Bolt (Jequié);
  • Melhor dupla de zagueiros: Weverton (Jacuipense) e Zé Romário (Juazeirense);
  • Melhor lateral-esquerdo: Peu (Porto);
  • Melhor volante: Vinicius Amaral (Jacuipense);
  • Melhor dupla de meias: Rodrigo Nestor (Bahia) e Thiaguinho (Jacuipense);
  • Melhor dupla de pontas: Anderson Pato (Juazeirense) e Kauê Furquim (Bahia);
  • Melhor atacante: Tiago Recife (Jequié);
  • Melhor técnico: Rodrigo Ribeiro (Jacuipense);
  • Revelação do campeonato: Anderson Pato (Juazeirense);
  • Craque do campeonato: Dell (Bahia).

Campeonato Baiano 2026

x