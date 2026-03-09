MELHOR TIME?
Com Bahia e sem Vitória, FBF define seleção do Campeonato Baiano 2026
Jacuipense dominou a equipe com quatro jogadores eleitos, além do treinador
Por Lucas Vilas Boas e João Grassi
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou, na noite desta segunda-feira, 9, a seleção do Campeonato Baiano 2026. A definição foi oficializada durante o evento de premiação da competição, que contou com revelações feitas pelo presidente Ricardo Lima a respeito do calendário da próxima edição, em 2027.
Com destaque para a semifinalista Jacuipense — clube que mais produziu atletas para a seleção com quatro jogadores —, a equipe foi definida pela imprensa esportiva da Bahia de acordo com a TVE, que detém os direitos de transmissão. O melhor técnico da competição foi Rodrigo Ribeiro, também do Leão do Sisal.
Com um gol e duas assistências, o meia Rodrigo Nestor foi um dos representantes do Bahia na seleção, como o melhor meia direita, enquanto Kauê Furquim se destacou como o melhor ponta direita. Dell, uma das maiores promessas da base do Tricolor, foi eleito o Craque do Campeonato.
Artilheiro da competição com sete gols marcados, o experiente Tiago Recife foi eleito o melhor centroavante, enquanto Anderson Pato, que atuou pela Juazeirense e foi contratado pelo Leão da Barra, foi escolhido como a Revelação do Campeonato. Nenhum jogador que disputou o torneio pelo Vitória foi selecionado.
Confira a seleção do Campeonato Baiano:
Marcelo (Jacuipense); Diego Bolt (Jequié), Weverton (Jacuipense), Zé Romário (Juazeirense) e Peu (Porto); Vinicius Amaral (Jacuipense), Rodrigo Nestor (Bahia) e Thiaguinho (Jacuipense); Anderson Pato (Juazeirense), Kauê Furquim (Bahia) e Tiago Recife (Jequié). Técnico: Rodrigo Ribeiro (Jacuipense);
Confira cada premiação:
- Melhor goleiro: Marcelo (Jacuipense);
- Melhor lateral-direito: Diego Bolt (Jequié);
- Melhor dupla de zagueiros: Weverton (Jacuipense) e Zé Romário (Juazeirense);
- Melhor lateral-esquerdo: Peu (Porto);
- Melhor volante: Vinicius Amaral (Jacuipense);
- Melhor dupla de meias: Rodrigo Nestor (Bahia) e Thiaguinho (Jacuipense);
- Melhor dupla de pontas: Anderson Pato (Juazeirense) e Kauê Furquim (Bahia);
- Melhor atacante: Tiago Recife (Jequié);
- Melhor técnico: Rodrigo Ribeiro (Jacuipense);
- Revelação do campeonato: Anderson Pato (Juazeirense);
- Craque do campeonato: Dell (Bahia).
