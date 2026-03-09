DRAMA
Ex-Vitória, Carpini faz homenagem para Lucas Braga no Fortaleza
Atacante foi forçado a encerrar a carreira precocemente por problema cardíaco
Por Lucas Vilas Boas
Campeão cearense com o Fortaleza, o técnico Thiago Carpini, que esteve no comando do Vitória até a temporada passada, fez uma homenagem ao atacante Lucas Braga, que estava acertado com o Leão do Picí, mas foi reprovado nos exames médicos por problemas cardíacos.
O treinador mostrou a camisa com nome e número do ex-jogador do Rubro-Negro durante entrevista coletiva, lamentou a negociação não ter sido concretizada e ressaltou a atitude do elenco do Fortaleza. A camisa do atleta também foi colocada acima da placa pelos jogadores na hora de erguer o título.
"Posso abrir aqui a camisa que os atletas pediram. Eles fizeram essa camisa do Braga (Lucas) e pediram para abrir aqui. Um atleta que todos sabem esteve aqui. Infelizmente, encerrou a carreira precocemente. Muito bacana a homenagem dos atletas, e eles pediram para que eu trouxesse aqui e mostrasse para vocês. Então ele participou da nossa comemoração", disse Carpini após o título do Campeonato Cearense.
Contratado no início de 2025 pelo Vitória, Lucas Braga chegou a ser utilizado por Carpini durante sete meses quando os dois ainda vestiam vermelho e preto na temporada passada, antes do comandante ser demitido em julho. O jogador fez 35 jogos no Leão da Barra e marcou dois gols.
O Fortaleza bateu o rival Ceará e foi campeão Cearense neste domingo, 8. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, mas os Tricolores levaram a melhor nos pênaltis por 5 a 4. O zagueiro Luizão abriu o placar para o Ceará, mas Luiz Fernando deixou tudo igual para o Leão do Picí.
