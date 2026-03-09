DINHEIRO ENTROU
Vitória fatura quase R$ 400 mil com bilheteria da final do Baianão
Leão da Barra tem direito a metade das receitas líquidas da decisão
Por João Grassi
Apesar dos custos operacionais terem sido do Bahia e do jogo disputado com torcida única, o Vitória tem direito a 50% da renda líquida da final do Campeonato Baiano de 2026. O Leão da Barra faturou R$ 388.266,70 da bilheteria da Arena Fonte Nova.
Conforme o regulamento do Baianão, as receitas líquidas da fase mata-mata são divididas igualmente para ambas as equipes. Caso tivesse obtido lucro, o Vitória teria cedido metade do valor para a Jacuipense, adversário na semifinal.
O regulamento do estadual foi aprovado no Conselho Técnico e publicado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O artigo 27 estabelece a divisão igualitária das rendas a partir das semifinais da competição.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 11, às 20h. O adversário será novamente o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
