Fim da torcida única? Previsão para volta do BaVi misto é revelada

Torcida mista no clássico BaVi pode voltar em 2027 - Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

O próximo ano pode marcar o retorno da torcida mista nos clássicos BaVis. Durante o evento de premiação do Campeonato Baiano 2026, a Promotora do Ministério Público Telma Leal revelou que o primeiro jogo entre Bahia e Vitória de 2027 pode ser realizado com a presença dos torcedores das equipes no estádio.

"Houve de fato o pedido (para utilização da torcida mista), mas não houve nenhum fato novo que justificasse essa mudança de posicionamento e seguimos a recomendação. Estamos trabalhando para, com fé em Deus, em 2027 a gente estar com torcida (mista), mas vai ser um trabalho árduo. A gente acredita que em 2027, talvez no primeiro BaVi do ano, já realizar essa torcida mista", disse a Promotora.

Telma Leal, Promotora do MP-BA | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Telma Leal confirmou o pedido do Vitória para que a mudança já ocorresse na final do último sábado, 7, que marcou o 52º título estadual do Bahia na Arena Fonte Nova.

"O clube procurou o Ministério Público através da Federação Bahiana, encaminhando uma petição para que fizesse uma consulta institucional ao MP, e nos posicionamos no sentido de manter a recomendação", concluiu.

Entenda o caso

Os clássicos BaVis são disputados sem torcida mista desde 2017, e desde então — com uma breve exceção de um jogo em 2018 —, 31 confrontos entre os rivais foram disputados dessa forma. A decisão foi motivada por um episódio que aconteceu em 2017, quando torcedores se envolveram em uma briga generalizada antes de clássico disputado na Fonte Nova.

Após a confusão, 45 pessoas foram apreendidas, um homem morreu e outro foi baleado em confusão no Dique do Tororó, região próxima do estádio.

Após o episódio, a CBF determinou que os BaVis fossem disputados sem a presença da torcida visitante, em recomendação do MP-BA que durou seis jogos.

O confronto que tinha como objetivo ser marcado como a volta da torcida mista ou "clássico da paz", contudo, terminou briga generalizada entre jogadores no Barradão, e, fora dos gramados, uma confusão entre torcedores também foi registrada pela Polícia Militar.

Posicionamento do Bahia

Enquanto o Vitória já se manifestou a favor do retorno da torcida mista, o Bahia pensa o contrário conforme apurou o Portal A TARDE. O Tricolor entende que não ocorreram mudanças comportamentais que possibilitem o retorno das duas torcidas no Ba-Vi