Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOMES DE PESO

De Índio a Everaldo: veja todos os artilheiros do Baianão no século

Tiago Recife, do Jequié, entra para lista dos maiores goleadores ao lado de nomes conhecidos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/03/2026 - 3:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Taça do Campeonato Baiano
Taça do Campeonato Baiano -

O atacante Tiago Recife, do Jequié, terminou o Campeonato Baiano 2026 como artilheiro. Com sete gols marcados, o jogador de 34 anos passa a integrar uma lista que conta com nomes conhecidos no futebol baiano, como Neto Baiano, Índio, Kieza e Everaldo, entre outros.

Desde 2001, o Baianão teve 34 artilheiros diferentes. O Vitória foi o clube que mais produziu o goleador máximo da competição em 12 oportunidades, seguido de Atlético de Alagoinhas e Bahia, com quatro e três vezes, respectivamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O dono do recorde de gols em uma única edição neste século também vestiu vermelho e preto: Neto Baiano. O ídolo do Leão da Barra marcou 27 gols na edição de 2012, três anos depois de fazer outros 18 tentos em 2009 — se destacando como um dos únicos atletas a ser artilheiro em duas edições diferentes.

Leia Também:

Fim da torcida única? Previsão para volta do BaVi misto é revelada
Joia do Bahia, Dell é eleito o Craque do Baianão 2026 e manda recado
Com Bahia e sem Vitória, FBF define seleção do Campeonato Baiano 2026

O outro jogador a repetir esse feito foi Sassá, pelo Ipatinga, nas edições de 2010 e 2011. Alguns nomes conhecidos que se firmaram na lista são: Obina (2004), Índio (2007), Kieza (2015), Neilton (2018), Everaldo (2023).

Veja todos os artilheiros do Baianão neste século:

  • 2001 - Marcos Chaves (Camaçari) | 17 gols
  • 2002 - Fafá (Cruzeiro de Cruz das Almas) | 20 gols
  • 2003 - Nádson (Vitória) e Renna (Catuense) | 7 gols
  • 2004 - Obina e Gilmar (Vitória) | 6 gols
  • 2005 - Dill (Bahia) | 9 gols
  • 2006 - Ednei (Colo Colo) | 23 gols
  • 2007 - Índio (Vitória) | 26 gols
  • 2008 - Tatu (Vitória da Conquista) e Souza (Fluminense de Feira) | 16 gols
  • 2009 - Neto Baiano | 18 gols
  • 2010 - Sassá (Ipatinga) | 13 gols
  • 2011 - Sassá (Ipatinga) e Geovanni (Vitória)
  • 2012 - Neto Baiano (Vitória) - 27 gols
  • 2013 - Rômulo (Bahia de Feira) | 13 gols
  • 2014 - Tiago Alagoano (Jacuipense) | 12 gols
  • 2015 - Kieza (Bahia) | 8 gols
  • 2016 - Nino Guerreiro (Juazeirense) | 6 gols
  • 2017 - André Lima (Vitória) e Marclei (Bahia de Feira) | 7 gols
  • 2018 - Neilton (Vitória) | 7 gols
  • 2019 - João Neto (Atlético) | 8 gols
  • 2020 - Marcelo Nicácio (Fluminense de Feira) | 8 gols
  • 2021 - Ronan (Atlético) | 5 gols
  • 2022 - Miller (Atlético) | 6 gols
  • 2023 - Everaldo (Bahia) | 6 gols
  • 2024 - Alerrandro e Osvaldo (Vitória) - 5 gols
  • 2025 - Fabri, Janderson (Vitória) e Flavinho (Atlético) | 4 gols
  • 2026 - Tiago Recife (Jequié)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça do Campeonato Baiano
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Taça do Campeonato Baiano
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Taça do Campeonato Baiano
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Taça do Campeonato Baiano
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x