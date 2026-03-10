De Índio a Everaldo: veja todos os artilheiros do Baianão no século

Taça do Campeonato Baiano - Foto: Taça do Campeonato Baiano

O atacante Tiago Recife, do Jequié, terminou o Campeonato Baiano 2026 como artilheiro. Com sete gols marcados, o jogador de 34 anos passa a integrar uma lista que conta com nomes conhecidos no futebol baiano, como Neto Baiano, Índio, Kieza e Everaldo, entre outros.

Desde 2001, o Baianão teve 34 artilheiros diferentes. O Vitória foi o clube que mais produziu o goleador máximo da competição em 12 oportunidades, seguido de Atlético de Alagoinhas e Bahia, com quatro e três vezes, respectivamente.

O dono do recorde de gols em uma única edição neste século também vestiu vermelho e preto: Neto Baiano. O ídolo do Leão da Barra marcou 27 gols na edição de 2012, três anos depois de fazer outros 18 tentos em 2009 — se destacando como um dos únicos atletas a ser artilheiro em duas edições diferentes.

O outro jogador a repetir esse feito foi Sassá, pelo Ipatinga, nas edições de 2010 e 2011. Alguns nomes conhecidos que se firmaram na lista são: Obina (2004), Índio (2007), Kieza (2015), Neilton (2018), Everaldo (2023).

Veja todos os artilheiros do Baianão neste século: