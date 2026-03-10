NOMES DE PESO
De Índio a Everaldo: veja todos os artilheiros do Baianão no século
Tiago Recife, do Jequié, entra para lista dos maiores goleadores ao lado de nomes conhecidos
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
O atacante Tiago Recife, do Jequié, terminou o Campeonato Baiano 2026 como artilheiro. Com sete gols marcados, o jogador de 34 anos passa a integrar uma lista que conta com nomes conhecidos no futebol baiano, como Neto Baiano, Índio, Kieza e Everaldo, entre outros.
Desde 2001, o Baianão teve 34 artilheiros diferentes. O Vitória foi o clube que mais produziu o goleador máximo da competição em 12 oportunidades, seguido de Atlético de Alagoinhas e Bahia, com quatro e três vezes, respectivamente.
O dono do recorde de gols em uma única edição neste século também vestiu vermelho e preto: Neto Baiano. O ídolo do Leão da Barra marcou 27 gols na edição de 2012, três anos depois de fazer outros 18 tentos em 2009 — se destacando como um dos únicos atletas a ser artilheiro em duas edições diferentes.
Leia Também:
O outro jogador a repetir esse feito foi Sassá, pelo Ipatinga, nas edições de 2010 e 2011. Alguns nomes conhecidos que se firmaram na lista são: Obina (2004), Índio (2007), Kieza (2015), Neilton (2018), Everaldo (2023).
Veja todos os artilheiros do Baianão neste século:
- 2001 - Marcos Chaves (Camaçari) | 17 gols
- 2002 - Fafá (Cruzeiro de Cruz das Almas) | 20 gols
- 2003 - Nádson (Vitória) e Renna (Catuense) | 7 gols
- 2004 - Obina e Gilmar (Vitória) | 6 gols
- 2005 - Dill (Bahia) | 9 gols
- 2006 - Ednei (Colo Colo) | 23 gols
- 2007 - Índio (Vitória) | 26 gols
- 2008 - Tatu (Vitória da Conquista) e Souza (Fluminense de Feira) | 16 gols
- 2009 - Neto Baiano | 18 gols
- 2010 - Sassá (Ipatinga) | 13 gols
- 2011 - Sassá (Ipatinga) e Geovanni (Vitória)
- 2012 - Neto Baiano (Vitória) - 27 gols
- 2013 - Rômulo (Bahia de Feira) | 13 gols
- 2014 - Tiago Alagoano (Jacuipense) | 12 gols
- 2015 - Kieza (Bahia) | 8 gols
- 2016 - Nino Guerreiro (Juazeirense) | 6 gols
- 2017 - André Lima (Vitória) e Marclei (Bahia de Feira) | 7 gols
- 2018 - Neilton (Vitória) | 7 gols
- 2019 - João Neto (Atlético) | 8 gols
- 2020 - Marcelo Nicácio (Fluminense de Feira) | 8 gols
- 2021 - Ronan (Atlético) | 5 gols
- 2022 - Miller (Atlético) | 6 gols
- 2023 - Everaldo (Bahia) | 6 gols
- 2024 - Alerrandro e Osvaldo (Vitória) - 5 gols
- 2025 - Fabri, Janderson (Vitória) e Flavinho (Atlético) | 4 gols
- 2026 - Tiago Recife (Jequié)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes