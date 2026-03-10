Menu
DESFALQUE?

Éverton Ribeiro vira dúvida no Bahia e pode ficar fora do BaVi

Tricolor de Aço enfrenta o Leão da Barra nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/03/2026 - 10:03 h

Meia do Bahia sentiu a coxa na final do Baianão e virou dúvida para o BaVi pelo Campeonato Brasileiro
Capitão e camisa 10 do Esporte Clube Bahia, o meio-campista Éverton Ribeiro virou preocupação para o clássico BaVi desta quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conforme soube a reportagem do portal A TARDE, Éverton Ribeiro é dúvida e pode desfalcar o Bahia no clássico diante do Vitória. O meio-campista passou por uma bateria de exames nesta segunda-feira, 9, e sequer treinou com o restante do elenco durante a reapresentação no CT Evaristo de Macedo.

O craque tricolor sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita no segundo tempo da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, no último sábado, 7. Ele ainda fez esforço para se manter em campo e ajudar o Esquadrão, mas, nos minutos finais da partida, deixou o gramado para a entrada de David Martins.

Leia Também:

Luciano Juba, do Bahia, aparece na pré-lista da Seleção Brasileira
Fim da torcida única? Previsão para volta do BaVi misto é revelada
Cruzeiro x Galo tem recorde de expulsões no Brasil; veja marca mundial

Para o lugar do capitão, o comandante tricolor dispõe de três opções que largam na frente: Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor.

Além deles, outro jogador que naturalmente poderia herdar a vaga é Caio Alexandre. No entanto, ainda não há certeza de que o atleta estará à disposição, mesmo que sua lesão não tenha sido considerada grave.

x