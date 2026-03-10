Menu
"VAI TER PAGODE"

Rei das finais? Ex-Vitória marca 4 gols e decide título pelo Sport

Atacante emblemático que defendeu o Leão da Barra faz história com o clube pernambucano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/03/2026 - 17:51 h

Iury Castilho comemorando gol pelo Sport
Iury Castilho comemorando gol pelo Sport -

Campeão da Série B do Brasileirão 2023 e do Baianão 2024 pelo Vitória, o atacante Iury Castilho marcou quatro gols pelo Sport nas finais do Campeonato Pernambucano contra o Náutico e decidiu o 46º título estadual do Leão da Ilha. Após a decisão, o jogador também alfinetou o rival e relembrou provocação feita por jogador alvirrubro antes do jogo.

Na ocasião, o centroavante Paulo Sérgio postou uma foto em suas redes sociais comemorando o gol marcado no duelo de ida da final, que terminou em empate por 3 a 3. Na localização da publicação, o atleta escreveu "No Chiqueiro" — apelido usado por torcedores do Náutico para se referir à Ilha do Retiro.

"Falaram antes do jogo lá, isso e aquilo, mas tinha outro jogo. Falaram do 'chiqueiro', lá... Po... Montaram o palco aí. Bom que o palco fica pra gente, vai ter pagode aí mais tarde, a torcida pode chegar. No Dia das Mulheres, fiz o gol pra minha mãe, minha esposa e minhas filhas", retrucou Iury em entrevista ao ge.

Iury Castilho marcou dois gols na primeira final, realizada na Ilha do Retiro, e voltou a balançar a rede duas vezes na partida de volta para ser o nome do 46º título estadual do Sport. Derrotado na decisão, o Náutico é o terceiro clube com mais taças do Campeonato Pernambucano, com 24, atrás do vice-líder Santa Cruz, com 29.

Decisivo

Iury Castilho levantando taça do Campeonato Pernambucano
Iury Castilho levantando taça do Campeonato Pernambucano | Foto: Reprodução | Redes Sociais (@iurylirio95)

Decidir finais de campeonatos não é novidade para Iury Castilho. Em 2024, após ser campeão da Série B do Brasileirão com o Vitória no ano anterior, o atacante decidiu o título baiano do Rubro-Negro marcando o gol da virada na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no Barradão, no jogo de ida daquela decisão.

Após deixar o Leão da Barra, Iury também chegou a defender o Mirassol, onde foi importante para o acesso à Série A, e o Coritiba, onde participou do título da Segunda Divisão conquistado em 2025. Em mais uma Série B pela frente, dessa vez pelo Sport, o jogador conquistou três vagas na elite do futebol brasileiro nas últimas temporadas.

Iury Castilho

x