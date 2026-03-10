Matheuzinho aponta estratégia para melhor resultado no próximo BaVi

Matheuzinho em entrevista - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos destaques do Vitória na final do Campeonato Baiano, Matheuzinho falou em aproveitar os pontos positivos do clássico do último sábado, 7, apesar da derrota por 2 a 1. Após fazer um bom primeiro tempo e sair na frente do placar, o Leão caiu de rendimento e levou a virada do Bahia na segunda etapa.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, Matheuzinho projetou o próximo BaVi, que acontece já nesta quarta-feira, 11, às 20h, novamente na Arena Fonte Nova, dessa vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a chave para vencer o rival é manter a regularidade nos dois tempos do jogo.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom e o segundo foi um pouco abaixo, onde o time do Bahia conseguiu fazer os gols. Temos que levar esse primeiro tempo para o jogo de amanhã, fazer os 90 minutos como foi o primeiro tempo da final. Acredito que se a gente fizer isso, vamos estar mais perto da vitória", indicou.

De acordo com o meia rubro-negro, a preparação e motivação para enfrentar mais uma vez o rival não será diferente. Ele enxerga a revanche como uma "oportunidade" da equipe apresentar um melhor desempenho.

"Não muda em nada, porque BaVi a gente sempre tem que entrar ligado, é um jogo parte. É esquecer a final, a gente não controla mais isso. Deus nos deu outra oportunidade, o futebol é muito rápido e amanhã já tem [BaVi] de novo, para a gente tentar sair vitorioso. Vamos ajustar o que erramos para amanhã sairmos com os três pontos no Campeonato Brasileiro, que é muito importante", pontuou.

A gente precisa dar essa resposta para o nosso torcedor. Matheuzinho - Meia do Vitória

Exigência para clássicos em sequência

Para Matheuzinho, ter uma sequência de dois BaVis em pouco tempo "exige muito" do time, mas enxerga isso naturalmente em um clube como o Vitória. Segundo ele, os atletas precisam absorver a "pressão" e lidar com os percalços da temporada.

"Maratona de clássicos exige muito da gente, mas o futebol brasileiro é assim. Você quer estar num time grande é assim, um time de torcida, de pressão, você tem que estar sempre bem nos jogos", concluiu.