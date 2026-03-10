CAMISA 10
Matheuzinho aponta estratégia para melhor resultado no próximo BaVi
Meia rubro-negro concedeu entrevista nesta terça-feira, 10
Por João Grassi
Um dos destaques do Vitória na final do Campeonato Baiano, Matheuzinho falou em aproveitar os pontos positivos do clássico do último sábado, 7, apesar da derrota por 2 a 1. Após fazer um bom primeiro tempo e sair na frente do placar, o Leão caiu de rendimento e levou a virada do Bahia na segunda etapa.
Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, Matheuzinho projetou o próximo BaVi, que acontece já nesta quarta-feira, 11, às 20h, novamente na Arena Fonte Nova, dessa vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a chave para vencer o rival é manter a regularidade nos dois tempos do jogo.
"Fizemos um primeiro tempo muito bom e o segundo foi um pouco abaixo, onde o time do Bahia conseguiu fazer os gols. Temos que levar esse primeiro tempo para o jogo de amanhã, fazer os 90 minutos como foi o primeiro tempo da final. Acredito que se a gente fizer isso, vamos estar mais perto da vitória", indicou.
De acordo com o meia rubro-negro, a preparação e motivação para enfrentar mais uma vez o rival não será diferente. Ele enxerga a revanche como uma "oportunidade" da equipe apresentar um melhor desempenho.
"Não muda em nada, porque BaVi a gente sempre tem que entrar ligado, é um jogo parte. É esquecer a final, a gente não controla mais isso. Deus nos deu outra oportunidade, o futebol é muito rápido e amanhã já tem [BaVi] de novo, para a gente tentar sair vitorioso. Vamos ajustar o que erramos para amanhã sairmos com os três pontos no Campeonato Brasileiro, que é muito importante", pontuou.
A gente precisa dar essa resposta para o nosso torcedor.
Exigência para clássicos em sequência
Para Matheuzinho, ter uma sequência de dois BaVis em pouco tempo "exige muito" do time, mas enxerga isso naturalmente em um clube como o Vitória. Segundo ele, os atletas precisam absorver a "pressão" e lidar com os percalços da temporada.
"Maratona de clássicos exige muito da gente, mas o futebol brasileiro é assim. Você quer estar num time grande é assim, um time de torcida, de pressão, você tem que estar sempre bem nos jogos", concluiu.
