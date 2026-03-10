Menu
HOME > ESPORTES
VEM BAVI!

Versátil? Acevedo responde sobre voltar a jogar como lateral

Atleta uruguaio foi decisivo na final do Campeonato Baiano

João Grassi

Por João Grassi

10/03/2026 - 19:04 h | Atualizada em 10/03/2026 - 19:31

Nico Acevedo em entrevista
Nico Acevedo em entrevista -

Um dos responsáveis por mudar a história da final do Campeonato Baiano, Nicolás Acevedo foi decisivo na virada do Bahia para cima do Vitória, que venceu por 2 a 1 e se sagrou campeão estadual no último sábado, 7. Agora, o Esquadrão terá novamente o rival pela frente.

Em entrevista nesta sexta-feira, 10, Acevedo, volante de origem, falou sobre a possibilidade de atuar novamente como lateral-direito, o que não era novidade para ele após sua passagem no New York City. Após mudar de função dentro do clássico, o uruguaio participou diretamente dos dois gols tricolores.

"A experiência que tive lá [New York City] ajudou muito, fiz dez, 11 jogos de lateral. Somou bastante para mim", iniciou.

Estou preparado para, independentemente da posição em que jogar, ajudar, aproveitar o máximo em qualquer posição.
Nicolás Acevedo - Volante do Bahia

O meio-campista ainda falou sobre seu processo de evolução técnica, com destaque para a característica da equipe comandada por Rogério Ceni, de retenção da posse de bola e troca de passes desde a linha defensiva.

“Eu sempre tento evoluir no dia a dia. A parte defensiva já é um pouco mais minha característica. Eu sempre busco melhorar o meu técnico, vejo o que acontece aqui e tento tirar coisas boas, coisas positivas. Acho que estou melhorando muito bem e vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais”, seguiu.

Apesar das comemorações pelo título baiano, Acevedo quer um Bahia concentrado e dedicado para seguir com os resultados positivos em BaVis. "O principal é estar focado, jogar firme. Vamos entrar com gana e energia para lutar por mais um triunfo”, projetou.

Nico ainda falou sobre a importância da conquista, sua quarta pelo clube, e da boa relação com a torcida. Ele garante que sua família se sente adaptada no Brasil desde sua chegada em 2023, quando foi contratado inicialmente por empréstimo.

“É mais um título importante para o grupo, para dar confiança. Desde que chegamos aqui, eu e minha família nos sentimos muito bem, com um carinho tremendo nas ruas. Estamos muito felizes com meu quarto título e queremos seguir por mais”, celebrou.

Bahia x Vitória

O Bahia de Nico Acevedo volta a enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova. O clássico BaVi é válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

Acevedo EC Bahia entrevista

