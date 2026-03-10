Bahia foi campeão invicto com 13 jogadores formados na base

Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O título invicto do Campeonato Baiano de 2026 marcou não apenas mais um troféu para o Esporte Clube Bahia, mas também evidenciou um aspecto cada vez mais central no projeto esportivo do clube: a força das categorias de base.

Ao longo da campanha que garantiu a 52ª conquista estadual, o Esquadrão contou com participação significativa dos Pivetes de Aço, jovens formados no próprio clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o torneio, 13 atletas oriundos da base foram utilizados, número que representa cerca de 31,7% do elenco campeão. A presença expressiva desses jogadores reforça um dos pilares da gestão do Bahia em parceria com o City Football Group: formar talentos capazes de integrar e fortalecer o elenco profissional.

O trabalho com a base é tratado como prioridade dentro do clube. De acordo com o portal A TARDE, atualmente o Tricolor de Aço tem como foco ampliar o processo de captação de atletas que possam ser desenvolvidos internamente até alcançarem o time principal.

Apesar de ser um projeto pensado a longo prazo, os primeiros resultados já começam a aparecer dentro de campo. Na campanha do título estadual, os jovens tiveram participação ativa e, em alguns momentos, decisiva.

Nos dois primeiros jogos do campeonato, sob o comando do técnico Rogério Ceni, a equipe iniciou a trajetória com atuações contundentes. O Bahia venceu o Jequié por 4 a 2 e superou o Bahia de Feira por 3 a 0, resultados que contaram com forte participação dos atletas formados no clube.

Entre os destaques individuais da campanha aparecem duas joias da base tricolor: Dell e Kauê Furquim. Dell terminou a competição com grande protagonismo e conquistou o prêmio de Craque do Campeonato. Já Kauê Furquim também foi reconhecido pelo desempenho ao integrar a seleção do Baianão como o melhor ponta-direita.

Outros jovens também deixaram sua marca ao longo do torneio. Fredi, David Martins e Ruan Pablo figuraram entre os nomes que ganharam espaço na equipe principal.

Ruan Pablo, inclusive, teve participação relevante até sofrer uma lesão no primeiro Ba-Vi do ano, disputado no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, o que o afastou do restante da competição.

"Nossos maiores reforços hoje talvez sejam os garotos, foram colocados à prova", afirmou o técnico Rogério Ceni no último sábado, 7, após a confirmação do título do Baianão de 2026.

Pivetes de Aço utilizados durante a campanha do título foram:

Lateral : Wendel

: Wendel Zagueiros : Fredi e Gabriel Xavier

: Fredi e Gabriel Xavier Meias : Jota, Pedrinho, David Martins e Sidney

: Jota, Pedrinho, David Martins e Sidney Atacantes : Kauê Furquim, Dell, Ruan Pablo, Caio Suassuna, Lyan e João Andrade

A valorização da base faz parte de um planejamento estratégico do Bahia em conjunto com o Grupo City. O objetivo é transformar o sistema de formação do clube em uma das cinco principais estruturas de base do país.