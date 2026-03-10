Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIVETES DE AÇO

Bahia foi campeão invicto com 13 jogadores formados na base

Presença dos Pivetes de Aço marcou a campanha do título invicto do Bahia no Campeonato Baiano

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/03/2026 - 11:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia.
Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia. -

O título invicto do Campeonato Baiano de 2026 marcou não apenas mais um troféu para o Esporte Clube Bahia, mas também evidenciou um aspecto cada vez mais central no projeto esportivo do clube: a força das categorias de base.

Ao longo da campanha que garantiu a 52ª conquista estadual, o Esquadrão contou com participação significativa dos Pivetes de Aço, jovens formados no próprio clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o torneio, 13 atletas oriundos da base foram utilizados, número que representa cerca de 31,7% do elenco campeão. A presença expressiva desses jogadores reforça um dos pilares da gestão do Bahia em parceria com o City Football Group: formar talentos capazes de integrar e fortalecer o elenco profissional.

O trabalho com a base é tratado como prioridade dentro do clube. De acordo com o portal A TARDE, atualmente o Tricolor de Aço tem como foco ampliar o processo de captação de atletas que possam ser desenvolvidos internamente até alcançarem o time principal.

Apesar de ser um projeto pensado a longo prazo, os primeiros resultados já começam a aparecer dentro de campo. Na campanha do título estadual, os jovens tiveram participação ativa e, em alguns momentos, decisiva.

Nos dois primeiros jogos do campeonato, sob o comando do técnico Rogério Ceni, a equipe iniciou a trajetória com atuações contundentes. O Bahia venceu o Jequié por 4 a 2 e superou o Bahia de Feira por 3 a 0, resultados que contaram com forte participação dos atletas formados no clube.

Entre os destaques individuais da campanha aparecem duas joias da base tricolor: Dell e Kauê Furquim. Dell terminou a competição com grande protagonismo e conquistou o prêmio de Craque do Campeonato. Já Kauê Furquim também foi reconhecido pelo desempenho ao integrar a seleção do Baianão como o melhor ponta-direita.

Outros jovens também deixaram sua marca ao longo do torneio. Fredi, David Martins e Ruan Pablo figuraram entre os nomes que ganharam espaço na equipe principal.

Ruan Pablo, inclusive, teve participação relevante até sofrer uma lesão no primeiro Ba-Vi do ano, disputado no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, o que o afastou do restante da competição.

"Nossos maiores reforços hoje talvez sejam os garotos, foram colocados à prova", afirmou o técnico Rogério Ceni no último sábado, 7, após a confirmação do título do Baianão de 2026.

Leia Também:

Éverton Ribeiro vira dúvida no Bahia e pode ficar fora do BaVi
Bahia pode ficar a um passo do 200º triunfo em BaVi nesta quarta-feira
Rogério Ceni faz pedido "ousado" à torcida do Bahia para o BaVi

Pivetes de Aço utilizados durante a campanha do título foram:

  • Lateral: Wendel
  • Zagueiros: Fredi e Gabriel Xavier
  • Meias: Jota, Pedrinho, David Martins e Sidney
  • Atacantes: Kauê Furquim, Dell, Ruan Pablo, Caio Suassuna, Lyan e João Andrade

A valorização da base faz parte de um planejamento estratégico do Bahia em conjunto com o Grupo City. O objetivo é transformar o sistema de formação do clube em uma das cinco principais estruturas de base do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano Esporte Clube Bahia Pivetes de Aço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia.
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia.
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia.
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Pivetes de Aço tiveram presença marcante na conquista invicta do Bahia.
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x